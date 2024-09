C.destra: Calenda a Fdi , 'accordo Bandecchi? C'è limite che politica dovrebbe darsi...'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Questo signore minaccia e insulta le persone in Consiglio Comunale, sputa in faccia ai cittadini che lo contestano pacificamente. C’è un limite che la politica dovrebbe autoimporsi, voti o non voti. Altrimenti ciò che accadrà è che ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Questo signore minaccia e insulta le persone in Consiglio Comunale, sputa in faccia ai cittadini che lo contestano pacificamente. C’è un limite che la politica dovrebbe autoimporsi, voti o non voti. Altrimenti ciò che accadrà è che questi comportamenti si moltiplicheranno". Così Carlo Calenda sui social taggando Giorgia Meloni nel rilanciare la notizia del possibile accordo tra Stefano Bandecchi e Fdi in vista delle regionali in Umbria.