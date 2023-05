C'è anche “un po' d'Italia” all'Incoronazione: il commento di Meloni su Twitter

"La storica e proficua cooperazione tra Italia e Regno Unito" e lo spunto dell'incoronazione per il commento di Meloni su Twitter

La sfarzosa e solenne cerimonia con cui a Londra è stato ufficialmente proclamato il monarca del Regno Unito ha dato spunto alla presidente del Consiglio italiana si far capire non senza orgoglio che in effetti c’è anche un po’ d’Italia all’Incoronazione: il commento di Giorgia Meloni su Twitter è stato all’insegna di questo particolare e si è concluso con gli auguri ai due sovrani d’Inghilterra.

Incoronazione: il commento di Meloni su Twitter

La premier ha rimarcato un particolare artistico dell’Abbazia di Westminster visitata di recente proprio da lei. Ha scritto infatti Giorgia Meloni: “L’antico mosaico cosmatesco nell’Abbazia di Westminster, sul quale oggi è stato posto il trono per l’incoronazione di Re Carlo III, è stato magistralmente realizzato da artigiani italiani circa otto secoli fa”.

“La storica cooperazione fra UK ed Italia”

E ancora: “Oggi è ancora lì a meravigliare il mondo, e a raccontare la storica e proficua cooperazione tra Italia e Regno Unito, che siamo certi con Re Carlo III – che ancora ieri ha ricordato di amare l’Italia – si rafforzerà ulteriormente, come già abbiamo cominciato a fare con il PM Rishi Sunak“. Poi la premier ha chiosato con un augurio formale anche se social: “I miei migliori auguri a Re Carlo III, alla Regina Camilla e all’intero popolo britannico”.