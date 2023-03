C'è il diritto di accompagnamento Inps per i bimbi insulino-dipendenti

In punto di Diritto in Italia c’è e vige a tutti gli effetti il diritto di accompagnamento Inps per i bimbi insulino-dipendenti. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una madre e la “Suprema” di Piazza Cavour a Roma ha fatto giurisprudenza attiva come spesso accade in Italia dove la Legge di solito ed in particolare su grandi questione etiche e di medicina tende ad anticipare e sopravanzare i legiferati nella sede naturale del Parlamento.

Inps per i bimbi insulino-dipendenti

Il dato è che a tutti gli affetti adesso scatta l’indennità di accompagnamento dell’Inps per i bimbi che, fin da piccini, sono affetti dal diabete e sono “insulino-dipendenti. E la motivazione o scalino su cui poggia la sentenza sta nel fatto che malgrado essi conducano una “vita normale” e svolgano tutti gli atti della vita quotidiana correlati alla loro età “non fa venir meno il loro diritto ad avere un aiuto permanente” per assumere l’insulina.

Cosa hanno sancito gli “Ermellini”

Aiuto che avrà valore fino a che non sono in grado di capire la “necessità dell’atto terapeutico” e farsene carico. Da questo punto di vista i giudici con la stola di ermellino hanno accolto il ricorso di una madre che ogni giorno si assentava dal lavoro per raggiungere la figlia a scuola e darle l’insulina. Questo perché alla piccola era stato negato l’aiuto Inps.