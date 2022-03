C’è posta per te, Agata perde il marito e scrive una lettera ai figli. In studio arriva Emma

C'è posta per te, è iniziata con una sorpresa. La cantante Emma ha aiutato Agata a fare un regalo ai 4 figli. La donna aveva perso il marito nel 2020. .

La puntata di C’è posta per te, come ormai avviene di consueto, è iniziata con la storia di una sorpresa. Ad arrivare in studio è Agata, madre di quattro figli che, dopo la morte del marito avvenuta a dicembre 2020 a causa di un brutto male, è caduta nel più totale sconforto.

Ad aiutarla è stata la cantante salentina Emma Marrone che, per ciascuno dei figli ha portato un presente.

Agata scrive una lettera ai figli a C’è posta per te

Particolarmente emozionanti sono state le parole di Agata che sono state lette da Maria De Filippi. La donna ha raccontato in particolare come, con la morte del marito avesse perso il senso di tutto. Ha quindi chiesto scusa ai figli per quanto è successo nell’ultimo periodo.

“Gli errori non si possono cancellare, ma posso spiegarvi perché.

Io con vostro padre ho vissuto un colpo di fulmine. Avevo 15 anni, ci siamo visti ed è stato un tuffo al cuore. Da allora non ci siamo più lasciati”, ha dichiarato la donna.

La sorpresa di Emma per i figli: “Nella vostra storia si possono rispecchiare in tanti”

Quando la conduttrice ha finito di leggere la lettera è intervenuta Emma che ha dato ai giovani una parola di sostegno e speranza: “Sono contenta di conoscervi di persona.

Nella vostra storia si possono rispecchiare in tanti. Ho conosciuto la vostra grande mamma, è una donna in gamba, meravigliosa”.

L’artista ha poi fatto dei regali. A Martina che si appresta a raggiungere i 18 anni ha dato la possibilità di realizzare l’abito che ha sempre sognato. Per la sorella Valentina è stato invece regalato un soggiorno in una spa dove potrà andare con il fidanzato. Alessio invece ha ricevuto un monopattino sul quale l’artista ha fatto l’ingresso.

Infine per Alberto che per la tecnologia ha una grande passione, ha ricevuto un pacco che però non è stato scartato.