C’è posta per te, Annamaria vuole riallacciare il legame con la figlia Maddalena

A c'è posta per te Annamaria chiede alla figlia Maddalena di riprendere i rapporti. Ecco com'è andata.

La seconda storia portata a c’è posta per te, è incentrata su Annamaria che si è affidata alla trasmissione per poter riprendere i legami con la figlia Maddalena. La donna tempo addietro aveva scelto di lasciare il marito a causa del suo senso di insoddisfazione e infelicità.

La famiglia le chiederà poi di tornare a casa, ma lei rifiuterà. Infine andrà a vivere a Milano dove si legherà sentimentalmente a Enzo. l’uomo è imparantentato in quanto sarebbe un lontano cugino. Assieme a lei giungerà a Milano anche Daniela, una dei figli.

Annamaria vuole riallacciare il legame con la figlia Maddalena

L’incontro tra le due inizia con la giovane che chiede perché il fratello Salvatore non sia presente in trasmissione.

A spiegare cos’è successo nel dettaglio è stata Maria De Fillippi che ha dichiarato: “È stata una decisione nostra, perché mi ha detto che tuo fratello ha un po’ di problemi. Davanti a una difficoltà nel parlare, non volevo metterlo a disagio in una trasmissione fatta di parole. Mi scuso, ma tua madre ha mandato la posta a entrambi”.

“Sono andata via perchè non stavo più bene”

La donna ha poi raccontato cosa l’aveva spinta a lasciare la figlia.

Ha osservato:

“Io ho lasciato vostro padre, non ho mai abbandonato voi. Sono andata via perché non stavo più bene. La situazione non era quella che tutti credevano. […] Sono un po’ più serena, grazie a Daniela che non mi ha mai abbandonata. Ma voi siete i miei figli, la mia vita. Se vi ho tenuto nascosta la convivenza è solo perché volevo vedere se andasse bene. Non volevo farti del male.

Dammi un’altra possibilità. Ti amo”.

La figlia: “È mia madre e lo riconosco, però sono arrabbiata”.

La giovane ha deciso infine di non proseguire oltre con la madre pur lasciando aperto il legame con la sorella Daniela giunta in studio con Annamaria. Le due sorelle si sono poi scamnbiate un abbraccio:

“Se le voglio ancora bene? È mia madre e lo riconosco. Però, sono arrabbiata. Non è stato facile. Mio fratello diceva che voleva morire. Come sta adesso Salvatore? Bene, ma è un po’ dispiaciuto, ci è rimasto male”.