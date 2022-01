Le storie di C'è posta per te non saranno più raccontate solo da Maria De Filippi, ma anche dalla Toffanin, pronta ad ospitare i protagonisti a Veriss

Le storie di C’è posta per te non saranno più raccontate solo da Maria De Filippi, ma anche da Silvia Toffanin, pronta ad ospitare i protagonisti a Verissimo.

C’è posta per te, appuntamento con Verissimo: le storie raccontate da Silvia Toffanin

C’è posta per te è un programma che ogni anno racconta storie emozionanti, di gente comune, che ha attraversato momenti difficili o che vuole recuperare dei rapporti importanti. Un successo che dura da più di vent’anni e che continua a conquistare il pubblico. Maria De Filippi ha creato questo programma, ma da ora in poi ci sarà una grande novità, perchè non sarà l’unica a raccontare le storie dei protagonisti.

Lo farà anche Silvia Toffanin, nel suo salotto di Verissimo.

C’è posta per te, appuntamento con Verissimo: le reazioni dei protagonisti

Le storie di C’è posta per te conquistano sempre il pubblico a casa, che si emoziona con i protagonisti dei racconti. Silvia Toffanin li ospiterà nel suo salotto di Verissimo, che va in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Nella trasmissione ci sarà uno spazio dedicato alle storie di C’è posta per te, una grande novità di quest’anno.

In questo spazio verrà raccontato il dietro le quinte dello show di Maria De Filippi, con tutte le reazioni a caldo dei protagonisti delle storie.

C’è posta per te, appuntamento con Verissimo: gli appuntamenti

Questo spazio ha preso il via nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, 15 gennaio. Anche nella giornata di oggi, domenica 16 gennaio, andrà in onda questo spazio dedicato a C’è posta per te.

Nella giornata di ieri si è parlato della storia di Fernando, Susanna e Giada. Il pubblico si aspettava di vedere Alessia Quarto, protagonista assoluta della prima puntata, a causa del tradimento del suo fidanzato. La ragazza è risultata positiva al Covid e non ha potuto recarsi nel salotto di Silvia Toffanin.