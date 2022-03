Carmelo ha contattato C'è posta per te per fare pace con il figlio Nicolas. Il ragazzo gli aveva sputato in faccia a causa della compagna.

C’è posta per te, Carmelo vuole far pace con il figlio: Nicolas gli aveva sputato in faccia

Nello studio di Maria De Filippi sono entrati Carmelo e Angela. L’uomo ha contattato il programma perché i figli avuti dal primo matrimonio non vogliono più vederlo da quando sta con la nuova compagna. Carmelo e Angela si sono conosciuti dopo il divorzio dell’uomo dalla prima moglie. Nicolas è pieno di astio nei confronti di Angela, arrivando addirittura a sputare in faccia al padre. Carmelo ha continuato a cercare di riprendere il rapporto con Nicolas e con il figlio più piccolo, senza riuscirci.

Ad un certo punto ha deciso di non passare più gli alimenti fino a quando non avrebbe ottenuto qualcosa da parte dei figli, ma la ex moglie lo ha denunciato.

C’è posta per te, Angela ha lasciato lo studio

Angela ha lasciato lo studio, lasciando padre e figlio da soli. “Tu sei mio figlio, non c’entri con la separazione con la mamma. Mi mancano i tuoi baci, i tuoi abbracci.

Noi eravamo anche amici, oltre che padre e figlio. Ci stiamo facendo del male. Sei la vita mia, il sangue mio. Mi chiamavi sempre papi. Ora sono costretto ad andare sui profili di mamma per vedere qualche tua foto. Sono stato un padre attento, premuroso. La mia colpa è quella di non avervi più passato gli alimenti. Sono disposto a pagare più del dovuto, ma ti voglio vivere. Ti prego, dammi la possibilità di tornare a essere padre e figlio.

Ti voglio bene vita mia” ha dichiarato Carmelo. Nicolas lo ha accusato di non essere andato alla comunione del fratello, ma il padre ha risposto che loro pretendevano che stesse in fondo, mentre lui voleva stare vicino alla ex moglie perché è il padre.

“Erano passati pochi mesi dal divorzio, poi arriva questa signora con cui sembrava esserci qualcosa di serio. Un figlio come si può sentire? Avevamo una cena prima che lui partisse per lavoro. La cena non si è fatta più, perché si è scoperto che era a cena con lei. Ha messo da parte la cena con i figli, per la cena con la compagna” ha accusato nuovamente il figlio. Carmelo ha spiegato che sta soffrendo molto e Nicolas ha ammesso che in alcune reazioni è stato eccessivo. “Fino ai 17 anni ero troppo arrabbiato. Poi, me ne sono fatto una ragione. Ho messo tutto da parte per non soffrire” ha spiegato, aggiungendo che la madre lo ha sempre spinto a riprendere il rapporto con il padre.

Nicolas ha chiuso la busta

“Io sono qua e ti chiedo scusa. È vero sono passati 7 anni, ma si può ricominciare. Possiamo ancora recuperare qualcosa. Prova. Non negare questa possibilità a te stesso. So che anche tu soffri. Iniziamo piano piano, un messaggino, il buongiorno” ha chiesto Carmelo. “Non me la sento, è difficile dimenticare. Sa dove lavoro. Se vedo da parte sua un cambiamento che è stato promesso per anni, sì qualcosina può cambiare, però voglio fatti non parole. Se apro la busta, cosa concludiamo?” ha risposto Nicolas. “Ora parli con in mezzo me, se vai di là puoi sputargli in faccia” ha ironizzato Maria De Filippi. Nicolas, però, ha deciso di chiudere la busta.