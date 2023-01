C'è posta per te, Carmen vuole ritrovare il padre Giuseppe. De Filippi lo riprende: "Sei un pasticcione"

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 28 gennaio è arrivata in studio Carmen, accompagnata dal marito.

La giovane si è affidata alla trasmissione perché vuole ritrovare il padre Giuseppe che nel frattempo si è sposato con Luana dalla quale ha avuto due figlie, Martina e Giada. Emergerà tuttavia che una serie di incomprensioni hanno deteriorato il rapporto con la moglie di lui, tanto che ha scoperto dell’esistenza della sorellina più piccola, Giada, solo in tempi recenti. La conduttrice Maria De Filippi ha ripreso Giuseppe: “Sto macello, mi dispiace dirtelo, ma l’hai creato tu”.

C’è posta per te, il rapporto difficile di Carmen con il padre: “Vent’anni che non posso entrare in casa sua”

Carmen ha raccontato il suo difficile vissuto da figlia “scomoda”: “Sono vent’anni che non posso entrare in casa sua, per volontà di Luana, sono vent’anni che quando devo chiamare mio padre lo devo fare nel pomeriggio, sono vent’anni che non festeggiamo i nostri compleanni e non passiamo un Natale insieme.

Avevo 12 anni e gelosa della nuova vita di mio padre non mi presento al matrimonio con Luana, la sua compagna”. Da allora il rapporto con il padre non sarà per nulla semplice.

Non appena Giuseppe è giunto in studio, accettando l’invito, Carmen ha preso ancora una volta la parola, facendo al padre una richiesta ben precisa: “È vero che sono figlia di un matrimonio finito, ma ti amo allo stesso modo di Martina e Giada, sono vent’anni che desidero passare con te un Natale.

È arrivato il momento di mettere un punto”.

Maria De Filippi a Giuseppe: “Hai creato tu questo macello”

Luana ha preso la parola spiegando come l’abbia inizialmente accolta come una sorellina, anche per via delle loro giovanissime età. Lei all’epoca ne aveva 23, mentre Carmen, 12. Maria De Filippi ha fatto notare a Giuseppe come questi malumori fossero stati causati da lui: “Il rapporto tra Luana e Carmen è sempre mediato dalle tue conversazioni.

Perché non hai mai detto a Luana, stasera viene a cena mia figlia?”. Giuseppe dal canto suo ha ammesso di aver commesso un errore, ma la conduttrice è andata ancora più a fondo chiedendo per quanto tempo lui vedesse la figlia quando Carmen veniva a trovarlo in Sicilia. Quando Giuseppe ha risposto che stavano insieme per circa mezz’ora/un’ora, De Filippi è tornata a chiedere: “E non ti sembra poco? “Giuseppe ha comunque compreso cosa lo hanno portato a questi errori: “Io non sono un padre pasticcione, come sta dicendo Maria”, ha ammesso l’uomo.