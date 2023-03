C'è posta per te, Carmine sconfigge la leucemia. La moglie Cristina: "La paura di perderti non mi permette di farti vivere"

La prima storia di C’è posta per te del 4 marzo è quella di Carmine. L’uomo è stato colpito da una leucemia dalla quale è riuscito a guarire. Dall’altra parte della busta c’è la moglie Cristina. La donna, attraverso le parole di Maria De Filippi, ha raccontato una vicenda davvero toccante e quanto mai difficile da vivere:

“Amore mio, questa panchina è il simbolo della tua rinascita. Si faceva a turno su chi poteva venire a vederti e parlare con te quando sei uscito dall’ospedale. All’inizio non potevi vedere nessuno, potevi solo affacciarti dalla cucina. Devo farmi perdonare tante cose. La paura di perderti, non mi permette di farti vivere. Ti prometto tanta leggerezza, che è quella che meriti. Ti assicuro che proverò a essere la Cristina di prima”, ha dichiarato Cristina visibilmente emozionata.

Cristina a Carmine: “Proverò ad essere quella di prima”

La giovane ha proseguito nel racconto, spiegando quanto siano state le paure e i timori: “Ora che hai finito e sei un fiore, mi riscopro timorosa come non mai. Temere di perderti, mi ha sconquassato il cuore”. Il periodo durante il quale Carmine si trovava in ospedale non è stato facile, eppure proprio la malattia di Carmine è stata l’occasione per la coppia di rinascere e di ripartire insieme: “Dicevano che nella disgrazia eravamo stati fortunati, perché se non ce ne fossimo accorti, il male ti avrebbe fulminato in un istante….La battaglia è finita a dicembre 2021, basta cure, solo controlli e tanta voglia di vivere. Però io ti ho guastato tutto”.

Una sorpresa speciale per Carmine

Cristina ha voluto fare a Carmine la sorpresa più bella: in studio sono arrivati alcuni degli attori della serie tv “Mare fuori”, serie tv molto amata dal marito. Si tratta di Carmine Recano, Kyshan Wilson e Giacomo Giorgio. Recano è stato il primo del gruppo a prendere la parola: “Possiamo solo immaginare cosa hai passato, ma accanto a te hai una certezza, una donna che ti ama e che farebbe qualsiasi cosa per vederti felice. Possiamo solo augurarvi di trovare la felicità che meritate”. “Andate a prendervi quel Mare Fuori dentro e fuori di voi”, sono state invece le parole di Giacomo Giorgio.

Kyshan Wilson ha consegnato infine dei doni: la colonna sonora di Mare Fuori, l’invito a visitare il set quando le riprese della quarta stagione inizieranno, il copione della prima puntata e non ultimo un viaggio alle Isole Lofoten. Giacomo Giorgio ha anche lanciato un appello: ha infatti mostrato l’immagine di una Ford Fiesta sulla quale i due si sono baciati per la prima volta: da lì la richiesta a ritrovare il veicolo.