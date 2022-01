Alessia Quarto ha conquistato il pubblico di C'è posta per te. Non ha perdonato il tradimento del marito Giovanni, che ha avuto una storia con la cugi

Alessia Quarto ha conquistato il pubblico di C’è posta per te. Non ha perdonato il tradimento del marito Giovanni, che ha avuto una storia con la cugina.

C’è posta per te, chi è Alessia Quarto: non ha perdonato il tradimento del marito Giovanni

Alessia Quarto è la giovane donna di Boscoreale, in provincia di Napoli, che ha conquistato il pubblico di C’è posta per te. La sua storia di tradimento da parte del marito Giovanni con sua cugina ha colpito tutti. Le lacrime di Giovanni non sono servite ad impietosire Alessia, che ha scelto l’amore e il rispetto per se stessa e ha deciso di non perdonarlo. “Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso” ha spiegato nelle stories, commentando la puntata.

“Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere” ha aggiunto.

C’è posta per te, chi è Alessia Quarto: una donna libera e forte

Sui social network Alessia ha rimosso ogni riferimento alla vita privata della sua famiglia. Il profilo Instagram è privato e su Facebook è molto limitato. La donna è originaria di Napoli, vive a Boscoreale e tra i suoi amici non vi sono collegamenti con Giovanni, con cui ha chiuso ogni rapporto.

Nelle foto si mostra felice, spensierata e libera. Nonostante la delusione, Alessia ha dimostrato di avere un grande rispetto per se stessa e di voler guardare avanti, sostenuta anche dall’amore della sua famiglia.

C’è posta per te, chi è Alessia Quarto: il rapporto con Giovanni

Alessia e Giovanni non sono tornati insieme. Sembrava ci fosse ancora una piccola speranza, perché la donna non aveva ancora chiesto ufficialmente il divorzio, ma non è così.

Alessia ha deciso di non perdonare il marito, di chiudere la busta e di ricominciare. Il tradimento di Giovanni con sua cugina ha rovinato completamente il loro matrimonio e Alessia ha scelto l’amore per se stessa, preferendo mettere fine a questa relazione.

C’è posta per te, chi è Alessia Quarto: cosa ha scritto su Facebook

Alessia è stata davvero categorica sulla sua decisione. Non solo ha deciso di non dare nessuna possibilità. al suo ex marito e di non accettare le sue scuse, ma ha cambiato il suo status sentimentale su Facebook, scegliendo “vedova“. Un messaggio molto forte, che sembra dire che per Giovanni non ci sono più speranze. Alessia non ha perdonato Giovanni e il suo tradimento, e la scelta dello status sentimentale ne è la conferma.