C’è posta per te, chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo: ex Uomini e Donne

Nel cast di C'è posta per te c'è una new entry, un nuovo postino che in passato è stato a Uomini e Donne. Si chiama Giovanni Vescovo.

New entry nel cast della nuova edizione di C’è posta per te. Si tratta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giovanni Vescovo. Ha 30 anni ed è originario di Treviso, anche se vive e lavora a Roma, dove si occupa di pubbliche relazioni.

Nella stagione 2016/2017, Giovanni Vescovo era un corteggiatore di Uomini e Donne, della tronista Sonia Lorenzini. La ragazza era uscita dal programma con Emanuele Mauti, suo ex fidanzato anche prima di Uomini e Donne. Dopo quell’esperienza, Giovanni Vescovo si è dedicato al suo lavoro. Non si sa se sia fidanzato o meno. Ora è tornato in tv come postino di C’è posta per te.

C’è posta per te, chi sono i postini

Nella nuova edizione di C’è posta per te, Giovanni Vescovo affianca altri tre postini confermati. Tra questi Gianfranco Apicerni, anche lui ex Uomini e Donne, che nel 2009 era uscito dal programma con Valeria Bigella. Pare sia stato anche un ex fidanzato di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti, con cui avrebbe avuto una relazione prima di Uomini e Donne. Anche la storia con Valeria Bigella, che poi abbiamo rivisto a Temptation Island nel 2017, non sarebbe finita particolarmente bene.