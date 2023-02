C'è posta per te, cos'è successo tra Graziana e Domenico

Nell'ultima puntata di C'è posta per te i fan sono impazziti per la storia tra Domenico e Graziana, chiedendosi come è andata a finire la vicenda.

Nell’ultima puntata di C’è posta per te è andata in scena la storia d’amore sofferta e complicata tra Domenico e Graziana, e i fan della trasmissione ora si chiedono cosa sia successo alla coppia al termine della serata.

C’è posta per te: la storia di Domenico e Graziana

A C’è posta per te, nella puntata andata in onda il 4 febbario 2023,è andata in scena la storia tra Domenico e Graziana, un amore complicato, dove al centro si pone la questione della fiducia reciproca.

Ricostruiamo la vicenda: Domenico si è rivolto a Maria De Filippi per cercare di ricostruire il rapporto con Graziana.

Entrambi separati in casa e con figli, i due si innamorarono e lei decise di trasferirsi con le figlie nel paese di lui.

La situazione precipitò a causa dell’ex moglie di Domenico.

I due ex coniugi infatti lavoravano insieme e questo fece scattare in Graziana un po’ di gelosia. Inoltre, le due figlie della donna iniziarono a sentire la mancanza della sorella più grande rimasta a vivere con la nonna. Così Graziana chiese a Domenico di trasferirsi nel paese d’origine della donna, ma lui rifiutò.

Graziana ritornò così al suo paese con la complicià anche della chiamata della madre che la ammonì sul comportamento sbagliato che le sue figlie stavano assumendo a causa della sua assenza.

Domenico non resistette alla mancanza di Graziana e così decise di rincontrarla dopo due settimane, ma nonostante l’amore che provava per Domenico, Graziana decise di esser più schiva.

Domenico allora decise di dimenticare l’ex compagna, e lo fece invitando in albergo un’altra ragazza appena conosciuta su Facebook.

La ragazza pubblicò a sua insaputa una foto dell’incontro, ma Domenico la invitò a rimuoverla, prima che Graziana potesse accorgersene.

Ma ormai era troppo tardi: quando Domenico provò a contattare Graziana, lei lo insultò e da quel momento i rapporti tra due si fecero tesissimi.

Per questo motivo Graziano scrisse a Maria De Filippi, implorandola di aiutarlo a riconquistare Graziana. Lei accettò l’invito ma solo per trovare conferma dell’immaturità del suo ex fidanzato.

Graziana si è così mostra intenta a non aprire la busta, ma grazie alle parole di Maria, alla fine si è convinta e ha voluto provare a dare una seconda chance a Domenico, colpita dai suoi buoni propositi e dalla genuinità dei suoi sentimenti.

Cosa è accaduto dopo C’è posta per te

Al termine della puntata i fan della trasmissione si sono chiesti “Ma cosa è successo alla coppia dopo la serata?”

Stando ad una foto pubblicata da Domenico su Facebook lo scorso gennaio, i due hanno fatto un tatuaggio di coppia. La foto è accompagnata dalla frase “l’amore vince sempre”.

Domenico e Graziana non avrebbero ricominciato da zero, in modo graduale, ma sarebbero proprio tornati a vivere insieme, come se non fosse successo nulla.