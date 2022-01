C’è posta per te, Damiano non vuole perdonare la madre: “Uscite visto che sta male”

Armonia ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per farsi perdonare dai propri figli. Damiano non era d'accordo e la conduttrice ha chiesto loro di uscire

Armonia ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per farsi perdonare dai propri figli. Damiano non era d’accordo e la conduttrice ha chiesto loro di uscire.

C’è posta per te, la storia di Armonia e dei suoi figli

A C’è posta per te è stata raccontata la storia di Armonia e dei suoi figli Damiano e Andrea. La donna è entrata in studio in lacrime ed era molto in difficoltà davanti alle telecamere. “Sto male, ho ansia, tanta. Maria stammi vicino” ha dichiarato la donna. La situazione familiare è molto delicata. Damiano e Andrea da anni si rifiutano di parlarle e la accusano di essere stati abbandonati per un giovane uomo, per cui ha lasciato il loro padre dopo 23 anni di matrimonio.

C’è posta per te, Damiano non perdona la madre

La donna ha chiamato i suoi figli nella speranza di ricucire il loro rapporto, dopo anni. Andrea e Damiano non hanno accettato che nel 2010 la madre si sia avvicinata ad un ragazzo di nome Gianfranco e nella famiglia qualcosa si è rotto. “Damiano, Andrea, mi mancate. Siete la mia vita. Sono dieci anni che non vi sento più chiamare mamma, è la cosa più brutta che ci possa essere. Dieci anni che non so niente di voi.

Ho solo ricordi che rimangono dentro di me” ha spiegato. “Lui poi ha messo voci in giro sulla mia famiglia che non sono vere e lei glielo ha permesso” ha spiegato Damiano, pur ammettendo che è sempre stata una brava madre. “Ho mio padre, ho la mia fidanzata. Se le voglio bene? Ora non più, ci ha fatto soffrire” ha aggiunto.

C’è posta per te: il malore di Armonia

Maria De Filippi ha spiegato che se la madre lasciasse il suo compagno per fare un favore ai figli, quando un giorno loro si sposeranno e avranno le loro famiglie, lei resterà sola.

Andrea risponde che “ormai è tardi” per lasciare Gianfranco, che avrebbe dovuto farlo prima. La fidanzata di Damiano gli ha chiesto di dare una possibilità alla madre, dicendogli che “ha fatto un gesto importante“. Lui ha risposto di no. Quando hanno chiuso la busta Armonia si è sentita male e ha chiesto un bicchiere d’acqua. “Uscite visto che sta male” ha dichirato la De Filippi, parlando con i figli. “Tu continua a scrivergli ovunque, non mollare, tanto prima o poi arriva” ha detto alla donna.