Maria De Filippi aveva fatto tutto il possibile, con successo, ma dopo la puntata di C’è posta per te qualcosa è andato storto. Ora Carmen e il padre non si parlano più.

C’è posta per te, la storia di Carmen e Luigi

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 22 gennaio è stata raccontata la storia di Carmen e Luigi, che ha colpito molto i telespettatori. La storia di un padre e di una figlia di Napoli, che hanno interrotto i rapporti per tanto tempo. La ragazza ha contattato la redazione di Maria De Filippi per rivedere suo padre. Quest’ultimo è arrivato in studio con Nunzia, l’attuale compagna.

L’uomo si è allontanato dalla figlia dopo aver divorziato dalla sua ex moglie, a cui non ha neanche più pagato gli alimenti.

C’è posta per te, Carmen e Luigi: l’impegno di Maria De Filippi

Carmen ha provato a spiegare che si è trovata in mezzo alle liti tra lui e la madre. “Era lei che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola” ha raccontato la ragazza.

L’uomo non ha mostrato nessun segno di comprensione. “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri per i diciotto anni” ha dichiarato Carmen, lasciando senza parole Maria De Filippi, che si è impegnata al massimo per risolvere la situazione. Luigi ha rinfacciato a sua figlia di non voler vedere il fratello, nato dalla relazione con Nunzia. La 19enne ha smentito, spiegandogli che in corso c’era una battaglia tra lui e la sua ex moglie per cui non era semplice coltivare il rapporto.

L’uomo voleva chiudere la busta ma la conduttrice ha cercato di farlo ragionare, tanto da convincerlo ad aprirla. Ma cosa è successo dopo la puntata?

C’è posta per te, dopo la puntata Carmen e il padre non si parlano più

Carmen e Luigi dopo la registrazione della puntata hanno riallacciato i rapporti. Dopo qualche settimana il loro legame si è spezzato di nuovo. Oggi i due non si vedono e non si sentono più, proprio come prima della puntata. La notizia è stata data dal Vicolo delle News e confermata dall’influencer Il Menestrello, che ha spiegato di conoscere personalmente Carmen. “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen” ha dichiarato.