C'è posta per te, famiglia distrutta per la morte di Vincenzo: "La sua vita fermata all'improvviso"

La prima storia di C'è posta per te è quella di una famiglia che soffre. Vincenzo è morto a 29 anni per un'aritmia cardiaca.

La prima storia di C’è posta per te è dolorosa come poche.

In studio sono arrivati Alessandro e la figlia Cristina. Il fratello e figlio di questi ultimi, Vincenzo, è scomparso prematuramente all’età di 29 anni dopo essere stato colpito nel sonno da un’aritmia cardiaca. Da allora la loro vita non è stata più la stessa. Dall’altra parte della busta c’è la moglie di Alessandro, Franchina e il figlio Paolo: “Voglio far capire a mia moglie e all’altro mio figlio che dobbiamo sforzarci per vivere bene, dobbiamo cercare di vivere almeno non male, cosa che sta succedendo nella mia famiglia”, è quanto ha raccontato Alessandro.

C’è posta per te, il dolore per la perdita del figlio e fratello Vincenzo. La sorella Cristina: “Lui non tornerà mai a casa”

Cristina ha raccontato in trasmissione che da quando è morto il fratello Vincenzo la madre Franchina abbia in qualche modo perso la voglia di vivere. Tutti i pomeriggi, alle 14, la donna si reca in al cimitero: “Io sono lì, davanti a mio fratello e pulisco la lapide, e non faccio altro che annaffiare piante, spostarle da una parte e dall’altra.

Anche Paolo, mio fratello, era molto legato a Vincenzo e vive allo stesso modo di mamma”, sono le parole piene di dolore di Cristina.

Alessandro ha poi scritto una lettera nella quale ha volto un pensiero, oltre che ai familiari anche al figlio Vincenzo che ormai non c’è più: “La tua vita si è fermata senza alcun preavviso. Il sorriso non sappiamo più cos’è, questo strazio è l’opposto di quello che eri tu e mai e poi mai avresti voluto vederci soffrire di questo dolore senza fine.

So che se potessi parlarci ci diresti le parole giuste, so che ci ricorderesti che la nostra famiglia è bella e dobbiamo trovare la forza per andare avanti, a te Paolo ti direbbe di rincorrere i tuoi sogni, a te Franchina mia ti direbbe di lasciare da parte le pulizie per goderti la tua Cristina, per fare compere, per mangiare un gelato con lei, forse ti direbbe di dirmi di sì quando ti propongo un giretto al mare, e forse ti direbbe di fare quel viaggio insieme portando Vincenzo stampato nel nostro cuore”.