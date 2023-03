C'è posta per te: Gerry Scotti in lacrime per i due fratelli orfani

Gerry Scotti in lacrime per i due fratelli orfani: "Superate i conflitti prima che la vita vi metta di fronte a prove dure"

Durate la puntata di C’è posta per te un Gerry Scotti in lacrime per i due fratelli orfani ci ricorda quanto siano empatici certi personaggi della televisione. Il popolare conduttore non le ha trattenute dopo la storia di Irene e Daniele che nell’ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi hanno commosso tutti.

C’è posta per te: Gerry Scotti in lacrime

I due fratelli siciliani rimasti orfani a pochi mesi di distanza tra febbraio e maggio 2022 sono stati un esempio di umanità e la sorella ha voluto fare una sorpresa al proprio familiare. Gli ha chiesto scusa per non essergli stata vicino durante i gravi lutti dello scorso anno. La lettera di Irene a Daniele diceva: “Hai capito prima di me che mamma era malata. Sono grata a lei e a papà per avermi dato un fratello come te”. Il comune denominatore per i più forti abbracci spesso è il dolore per una perdita comune e quella di un genitore è mastice fortissimo, specie se acuita dalla distanza geografica che ha separato i due fratelli. Irene è rimasta nel paese natale in Sicilia mentre Daniele, per motivi di lavoro, si trasferito a Cantù, in provincia di Como.

La sorpresa di Irene a Daniele

“Non sono stata una sorella maggiore presente. Dopo montagne di dolore voglio dirti che sei la persona più importante che è rimasta nella mia vita. Restiamo in contatto e vieni più spesso a trovarmi”. Dalle scale dello studio di Canale 5 è scesa la sorpresa di Irene a Daniele: Chi? Un emozionatissimo Gerry Scotti. Il popolare conduttore Mediaset è apparso emozionato e commosso ed ha riservato parole di ammirazione per i due fratelli: “Sono figlio unico ma agli amici che hanno fratelli dico sempre loro di provare a superare i conflitti prima che la vita li metta di fronte a prove dure, a volte basta anche solo un messaggio sul telefono”.

Il ricordo della madre

Nel corso del programma il conduttore ha anche avuto la possibilit di raccontare un aneddoto che ancora lo fa molto soffrire: a Maria De Filippi il presentatore ha infatti rivelato che il giorno del funerale dell’amata madre c’erano stati alcuni fan che avevano avuto l’ardire di chiedergli un autografo. Qui sotto il video del toccante discorso di Gerry Scotti.