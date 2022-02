C’è posta per te, Giovanna vuole recuperare il rapporto con la figlia: non si vedono da 10 anni

Giovanna ha scritto a C'è posta per te per recuperare il rapporto con sua figlia Roberta, che non vede e non sente da dieci anni.

Giovanna ha scritto a C’è posta per te per recuperare il rapporto con sua figlia Roberta, che non vede e non sente da dieci anni.

La storia di Giovanna e Roberta

Sono dieci anni che Giovanna e Roberta non riescono ad avere un rapporto, ma la donna ha scritto a C’è posta per te per poter rientrare nella vita della figlia.

Tempo fa Giovanna ha cambiato vita e ha tenuto la figlia Roberta distante. La giovane ha saputo da terze persone che la madre si era trasferita e aveva una storia con un altro uomo e da quel momento il loro legame si è spezzato definitivamente.

La richiesta di Giovanna

“Aspettavo da 10 anni il momento di poterti guardare negli occhi per chiederti perdono per il male che ti ho fatto. Per dirti che ti ho sempre voluto bene.

Purtroppo gli errori nella vita si fanno. Quando quel giorno in stazione mi hai chiesto da chi andavo ti ho detto che avevo diritto alla privacy, ma non era la risposta che avrei dovuto darti. La verità è che non ero pronta. E così qualcuno ha spifferato quello che avrei dovuto dirti io” ha spiegato Giovanna in lacrime, ammettendo di aver sbagliato.

La decisione di Roberta

“Mamma mi vedeva adulta, nonostante mi sentissi piccola come mia sorella, e quindi dovevo fare l’adulta” ha spiegato Roberta, sottolineando che la mamma si è sempre dedicata di più alla sorella.

“Mi ha soffocata in maniera sbagliata. Quando dovevi esserci non c’eri, quando dovevi affiancarmi c’eri in maniera prepotente” ha aggiunto la donna. Nonostante la delusione e tutte le incertezze, alla fine Roberta ha deciso di andare oltre e di riabbracciare sua madre, aprendo la busta.