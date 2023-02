C'è posta per te, Ignazio Boschetto dimagrito di 5 kg: la reazione di Maria De Filippi

C'è posta per te, Ignazio Boschetto dimagrito di 5 kg: la reazione di Maria ...

C'è posta per te, Ignazio Boschetto dimagrito di 5 kg: la reazione di Maria ...

C'è posta per te, Ignazio Boschetto dimagrito di 5 kg: la reazione di Maria ...

Nell'ultima puntata di C'è posta per te ospiti in studio Il Volo, ma stupisce la reazione di Maria De Filippi di fronte a Ignazio Boschetto: "Sei dimagrito".

Nell’ultima puntata di C’è posta per te i tre componenti del Volo sono protagonisti dell’ultima storia, ma all’entrata in studio di Ignazio Boschetto, ecco la reazione di Maria De Filippi: “Sarai dimagrito di 5 chili”.

Ignazio Boschetto dimagrito di 5 kg: la reazione di Maria De Filippi

Nell’ultima puntata di C’è posta per te andata in onda nella serata di sabato 4 febbraio, i tre componenti de Il Volo hanno preso parte all’ultima storia, ma a colpire è stata soprattutto la reazione di Maria De Filippi di fronte a Ignazio Boschetto: “Secondo me sei sceso almeno di 5 chili, io ho occhio sul peso.

Stai benissimo. Era giusto fargli i complimenti“.

La storia di Gianfranco

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto vogliono aiutare Simona e Valentina a fare una sorpresa al padre Gianfranco.

Nell’aprile 2022 infatti hanno perso la madre dopo una lunga malattia, e da allora il padre soffre ogni giorno, e non fa altro che desiderare di raggiungere al più presto l’amata moglie.

“Dice che vuole raggiungere mamma, che non ha senso per lui stare qua“, affermano le figlie in studio.

La malattia della madre ha avuto inizio da una brutta tosse, per poi perdere 20 chili a causa di una grande quantità d’acqua nei polmoni, e finì in sedie a rotelle.

In una lettera presentata alle figlie Gianfranco esprime al sangue del suo sangue tutta la sua tristezza, ma le figlie cercano di dargli forza, facendogli capire che loro, così come i suoi nipoti, hanno bisogno di lui.

Così i tre ragazzi de Il Volo hanno deciso di regalare una Vespa a Gianfranco che lo aspetterà a casa e che potrà utilizzare per portare in giro i nipoti.

Il regalo più bello però arriva alla fine, quando prima di andare via decidono di dedicare alla famiglia appena riunita una loro toccante versione di Hallelujah di Leonard Cohen.