C’è posta per te, il racconto di Teo Mammucari: “Non parlo più con mio fratello”

Teo Mammucari, ospite di C'è posta per te con i colleghi di Tu si que vales, ha fatto confessione, raccontando di non parlare più con suo fratello.

Teo Mammucari è stato ospite della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 15 gennaio, insieme ai suoi colleghi di Tu si que vales, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Il giudice della trasmissione si è lasciato andare ad una dolorosa confessione.

C’è posta per te, Teo Mammucari ospite con i colleghi di Tu si que vales

Teo Mammuccari è stato invitato nella puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 15 gennaio, in compagnia degli altri giurati di Tu si que vales, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. I quattro giudici hanno assistito ad una storia molto commovente, di due fratelli, Carmine e Francesco, che hanno perso prematuramente i genitori e hanno dovuto farsi forza per continuare ad andare avanti. Una storia che ha emozionato tutti, facendo commuovere moltissimo Gerry Scotti e gli altri giudici.

Anche Teo Mammucari è rimasto molto colpito dalla vicenda, tanto da svelare un dramma personale.

C’è posta per te, Teo Mammucari: “Non parlo più con mio fratello”

Teo Mammucari ha fatto grandi complimenti a Carmine e Francesco per il loro legame. Ha svelato di avere anche lui un fratello, con cui, però, non ha rapporti da diversi anni. Una confessione che ha stupito tutti, in modo particolare Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, che hanno chiesto di spiegare la situazione.

Il conduttore ha confessato che il suo rapporto con il fratello Alfredo si è rovinato quando ha iniziato ad avere successo con il suo lavoro. Mammucari ha spiegato che spesso si pensa che le persone possano cambiare quando diventano famose ma in realtà non è così. I suoi colleghi non erano a conoscenza del suo dramma personale.

C’è posta per te, Teo Mammucari: il dramma personale

Teo Mammucari ha evitato di raccontare ulteriori dettagli di questa situazione dolorosa.

Dopo la sua confessione sui social network gli utenti si sono lasciati andare a molti commenti, chiedendo di saperne di più della vita privata del conduttore, che è sempre stato molto riservato. Molte persone hanno chiesto a Maria De Filippi di invitare in trasmissione Teo e il fratello, per aiutarli a ricucire il loro rapporto.