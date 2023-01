C'è posta per te: il regalo speciale di Charlize Theron

Nella puntata di C’è posta per te di sabato 28 gennaio è stata raccontata la storia della famiglia di Franchina, distrutta dalla perdita del figlio Vincenzo.

L’ospite Charlize Theron ha portato dei regali speciali.

C’è posta per te, la storia della famiglia di Franchina

Nella puntata di C’è posta per te di sabato 28 gennaio, è stata raccontata la storia di Cristina, del padre e di Franchina. La famiglia è stata colpita da un terribile lutto, la perdita di Vincenzo, fratello di Cristina e figlio di Franchina, morto nel sonno a 29 anni a causa di un’aritmia cardiaca.

L’ospite speciale è stata Charlize Theron. “Per me è un onore incontrare tutta la vostra famiglia, è meravigliosa. Lei ha una splendida figlia, un marito che la vorrebbe di nuovo con sè. La vita va avanti, le ferite sono recenti ed è normale che si senta così ma ben presto dovrà decidere se rimanere così o se iniziare un nuovo capitolo” ha dichiarato la diva, parlando alla signora Franchina. “Non dimentichiamo mai chi non c’è più ma dobbiamo ricordarci di coloro che sono ancora qui” ha aggiunto l’attrice.

I regali di Charlize Theron

L’ospite ha consegnato vari doni a Franchina, dei bracciali per tutta la famiglia e una scatola contenente un regalo per la donna. “Il film The Old Guard nel quale ho recitato tratta di immortali che cercano il senso della loro vita. Una persona molto cara mi ha donato questo ciondolo, l’ho indossato per tutto il film. Voglio donarle questo ciondolo perché se pensa al significato della vita, ce l’ha qui davanti a lei” ha dichiarato l’attrice.

La signora Franchina ha aperto la busta, promettendo di cercare di andare avanti nonostante il grande dolore.