C’è posta per te, il successo di Christian Foderà: chi è

Il giovane siciliano Christian Foderà è stato protagonista di una delle storie di C’è posta per te e ha ottenuto un grande successo, per la sua educazione e il suo aspetto fisico.

Christian Foderà ha conquistato il pubblico di C’è posta per te

Christian Foderà, 19enne siciliano protagonista di una delle storie di C’è posta per te, ha conquistato il pubblico. Ha dimostrato che nella vita non è forte chi alza i toni e se ne va, ma chi rimane e affronta con coraggio le situazioni. Il ragazzo è stato chiamato dal padre Giovanni, che è stato assente da quando è nato, quando lui aveva solo 22 anni. Ai tempi l’uomo non voleva sapere nulla di suo figlio, perché era nato da una donna con cui l’uomo aveva tradito la fidanzata.

Ha sempre pagato il mantenimento ma non è mai stato presente. Giovanni gli ha chiesto scusa per il male che gli ha fatto e per essere stato assente. “Ormai sono passati tanti anni, sono un uomo diverso, sono cresciuto, sono responsabile, sono padre. Vorrei che tu mi dessi una possibilità e che magari, con il passare del tempo, tu mi chiamassi papà” gli ha chiesto il padre.

Christian ha aperto la busta

Christian ha mostrato una grande maturità e una grande educazione. “La mia infanzia senza un padre non l’ho vissuta bene, è stato terribile. Ricordo che mia madre ha cercato di darmi di tutto, a differenza tua. Ricordo ogni festa del papà passata da solo. Una volta, era la festa del papà, le maestre alle elementari ci avevano chiesto di fare un regalo a papà. Tutti i miei compagni lo fecero e io pure.

Ho passato tutto il giorno ad aspettarti con quel regalo tra le mani, ma non sei venuto. Da allora, non ricordo nulla: la tua faccia, la tua voce, il tuo nome, nulla. Non sento nulla, solo indifferenza. Non sono arrabbiato, ma solo deluso. Quanto alla rabbia, non meriti neanche quella” ha risposto il ragazzo. Maria De Filippi gli ha detto che se avesse aperto la busta avrebbe dato una dimostrazione di coraggio, ma ha sottolineato che comprende le sue ragioni. Alla fine Christian ha deciso di aprire la busta e abbracciare suo padre.

Chi è Christian Foderà

Christian Foderà ha 19 anni, frequenta il liceo ed è di Palermo. Ha una grande passione per la palestra e ha intenzione di trasformare questa passione in un lavoro. Ha l’obiettivo di diventare un personal trainer. Durante la puntata di C’è posta per te ha rivelato di essere fidanzato. Il ragazzo ha conquistato il pubblico, che sui social lo ha riempito di complimenti. Moltissime ragazze sono andate a cercare i suoi profili social.