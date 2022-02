C’è posta per te, Insigne si emoziona per la storia di Carmen: il regalo ai genitori

Lorenzo Insigne si è molto emozionato per la storia di Carmen, raccontata a C'è posta per te. Il calciatore è stato la sorpresa per i suoi genitori.

La storia di Carmen

Carmen, di 22 anni, ha scritto alla redazione di C’è posta per te per ringraziare i suoi genitori per averle “dato una nuova vita”.

La ragazza è stata adottata quando aveva 13 anni e viveva in una casa famiglia insieme ad altri 9 ragazzi. Li ha sempre chiamati Lina e Riccardo, perché faceva fatica a pronunciare le parole mamma e papà. Le sue ferite l’hanno resa chiusa emotivamente, ma ha colto l’occasione per ringraziarli e dire loro quanto li ama. I suoi genitori sono tifosi del Napoli, per questo ha voluto sorprenderli con la presenza di Lorenzo Insigne.

Le parole di Carmen

Carmen ha scritto una bellissima lettera per i suoi genitori. “Babbo, per i miei 18 anni mi hai scritto a tua volta una lettera dicendomi che la vita è un viaggio e che non mi sarei mai dovuta fermare, perché la voglia di volare alto deve essere sempre maggiore alla paura di cadere. Nelle tue parole c’era il senso della mia vita ed è quello che un giorno spero che potrò insegnare a mia figlia” ha dichiarato la ragazza, emozionando moltissimo i suoi genitori e anche il pubblico a casa.

Lorenzo Insigne ospite in studio

Lorenzo Insigne si è molto emozionato per la lettera di Carmen ai suoi genitori. Commosso, ha chiesto alla coppia di averne una copia da conservare, per leggerla un giorno ai suoi figli. “Carmen non l’ho partorita, ma è nostra figlia in tutto e per tutto. È il dono più grande che avremmo potuto avere” ha commentato la madre in lacrime. Il capitano ha donato tre sue magliette e ha regalato ai due genitori un viaggio, lasciando scegliere a loro la meta.