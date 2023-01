L'associazione Differenza Donna ha fatto una segnalazione all'Agcom per quanto accaduto nella prima puntata di C'è Posta per Te.

Continua a far discutere la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te che, dopo esser stata bollata da molti come “tossica” e “di cattivo esempio”, sarebbe costata a Maria De Filippi e al suo show la segnalazione all’Agcom da parte dell’organizzazione non governativa Differenza Donna.

C’è Posta per Te: la segnalazione all’Agcom

In tanti hanno cricato apertamente il programma di Maria De Filippi dopo che una coppia romana è stata al centro dello studio, raccontando i motivi che li ha condotti alla fine dell’unione tra violenze psicologiche, vessazioni e tradimenti. L’organizzazione Differenza Donna ha segnalato quanto accaduto all’interno del programma all’Agcom e nel comunicato ha fatto presente anche che il programma avrebbe “divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell’uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice”.

Sulla questione nei giorni scorsi si erano espresse anche Chiara Ferragni e sua madre, Marina Di Guardo, che come altri avevano bollato la coppia come “tossica” e “di cattivo esempio”. Maria De Filippi non ha proferito parola in merito a quanto accaduto e in tanti si chiedono se la conduttrice replicherà alle polemiche contro il suo show e contro la sua mancata presa di posizione.

L’associazione Differenza Donna ha fatto sapere che quanto accaduto e mostrato dal programma sarebbe molto grave perché “ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma di prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale”.

In tanti si chiedono quali sviluppi avrà alla vicenda e se ce ne saranno.