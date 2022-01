C’è posta per te, la sorpresa speciale di Rosy e Francesco al papà Agazio: l’incontro con Baggio

Rosy e Francesco Sestito hanno voluto fare una bella sorpresa al loro papà Agazio. L'uomo ha potuto incontrare il campione Roberto Baggio.

Rosy e Francesco Sestito hanno voluto fare una bella sorpresa al loro papà Agazio. L’uomo ha potuto incontrare il campione Roberto Baggio.

C’è posta per te, la sorpresa speciale di Rosy e Francesco al papà Agazio

Tanta commozione durante la puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 22 gennio. Ospite in studio Roberto Baggio, il dono che Rosy e Francesco Sestito hanno scelto per il loro papà Agazio. Una storia straziante, che racconta della loro madre e della moglie di Agazio, morta dopo una lunga malattia, e di un dolore terribile, che non passa.

C’è posta per te, la sorpresa speciale di Rosy e Francesco al papà Agazio: la storia

Agazio, capotreno di Catanzaro, si è commosso subito quando ha visto la figlia dall’altra parte della busta, che ha cercato di spronarlo ad andare avanti e a superare, per quanto possa essere possibile, la morte della moglie, una donna amata incondizionatamente e “venerata“, come ha spiegato Rosy. La donna ha chiesto a suo papà di ricominciare, per lui, per lei e per il suo nipotino. Maria De Filippi ha raccontato una storia emozionante, fatta di dolore, di malattia e di un amore che supera ogni limite per questa famiglia speciale.

C’è posta per te, la sorpresa speciale di Rosy e Francesco al papà Agazio: l’incontro con Roberto Baggio

In studio, dopo il cognato di Agazio, arriva anche il figlio Francesco. Rosy chiede a suo padre di reagire. Sul viso commosso di Agazio è spuntato un sorriso, quando ha visto arrivare il suo mito, il campione Roberto Baggio, con cui si è scambiato un meraviglioso abbraccio. Il calciatore ha portato dei regali per l’uomo, come un grembiule e delle pentole per la sua passione per la cucina, uno smartphone e la maglietta degli eroi moderni.