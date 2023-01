C'è posta per te: la storia di Annalisa e Nicola. C'è un clamoroso colpo di scena

C'è posta per te: la storia di Annalisa e Nicola. C'è un clamoroso colpo di...

Clamoroso colpo di scena a C’è posta per te.

Nella serata di ieri, infatti, è andato in onda il racconto di una storia che, alla luce dei fatti, ha raccontato soltanto una parte della vicenda e di come sarebbe poi sarebbe andata a finire. Protagonisti di una delle storie più chiacchierate sui social di ieri sono stati Nicola e Annalisa: la loro è stata introdotta da Maria De Filippi come la storia di un “matrimonio interrotto”. Ecco dunque un riassunto dei fatti e, soprattutto, l’incredibile conclusione.

La storia di Annalisa e Nicola a C’è posta per te

Dopo 13 anni di matrimonio, Nicola tradisce la moglie Annalisa e decide di abbandonare il nido familiare andando a vivere con un’altra donna. La storia dura due anni, poi però lui si pente e si rende conto di voler tornare con la moglie, che invita in trasmissione sperando lei lo possa perdonare.

Nicola, ai tempi, aveva “gettato la spugna” sul suo matrimonio da decidere persino di vendere le sue fedi nuziali.

Ecco perché l’uomo si è presentato in trasmissione con una nuova coppia di anelli, riacquistati per l’occasione.

Annalisa, tuttavia, è rimasta inflessibile per tutto il tempo. Nicola l’aveva infatti lasciata da sola, con due figli da crescere e mantenere. A nulla, dunque, sono servite le scuse dell’ex marito, al quale è stata chiusa la busta in faccia.

Una storia senza lieto fine? Assolutamente no!

Il colpo di scena

A poche ore dalla messa in onda, la produzione ha confermato che in realtà.

dopo la puntata, Annalisa ha deciso di riaccogliere nella sua vita il marito fedifrago! Qui sotto potete recuperare l’annuncio della trasmissione.