C’è posta per te, la storia di Assunta e del rapporto con la figlia Emanuela

Nella puntata di C'è posta per te di sabato 18 febbraio, è stata raccontata la storia di Assunta, che ha cercato la figlia Emanuela.

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 18 febbraio, è stata raccontata anche la storia di Assunta e della figlia Emanuela, che non si vedevano da 15 anni.

Assunta ha contattato la redazione di C’è posta per te per cercare la figlia Emanuela, dopo 15 anni di lontananza. La donna ha conosciuto il marito quando aveva solo 15 anni e tra i due è scoppiato l’amore, fino a quando è rimasta incinta del primo figlio Fabrizio. Qualche anno dopo nasce anche Emanuela, ma poi Assunta si è resa conto di non amare più suo marito. La donna ha deciso di lasciare i suoi figli con la nonna paterna e di andare a vivere a Torino con il padre.

Dopo un po’ ha iniziato a sentire la mancanza dei figli e ha deciso di contattare un avvocato per recuperare i rapporti. La donna ha ottenuto una visita a settimana, ma poi la nonna ha iniziato ad inventare delle scuse per impedirle di vedere i bambini. Da quel momento è scoppiato il caos.

Emanuela ha chiuso la busta

Assunta ha deciso di denunciare l’ex marito e la ex suocera, che denunciano a loro volta la donna.

Da quel momento i rapporti con i figli sono peggiorati, sono diventati sempre più instabili, ma ad un certo punto il primo figlio Fabrizio ha deciso di voler approfondire il rapporto con la madre. Assunta ha deciso di chiamare C’è posta per te per recuperare anche il rapporto con la figlia Emanuela. La giovane donna, però, è stata irremovibile. Ha raccontato tutto quello che ha vissuto, specificando di non poter perdonare sua madre.

Ha così deciso di chiudere la busta.