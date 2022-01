Fernando, Susanna e Giada sono stati protagonisti della scorsa puntata di C'è posta per te. Dopo tanti anni padre e figlia sono riusciti a ritrovarsi.

C’è posta per te, la storia di Fernando, Susanna e Giada: “Ci siamo ritrovati”

La storia di Fernando, Susanna e Giada ha colpito moltissimo il pubblico di C’è posta per te. Un padre e sua figlia hanno deciso di contattare Maria De Filippi per ritrovare l’altra figlia, Giada, dopo 30 anni. Lei ha deciso di aprire la busta e ritrovare il rapporto con il padre. “È stato tutto molto naturale, come se ci fossimo visti il giorno prima” ha commentato Giada, spiegando di essere molto felice di aver ritrovato suo padre.

“Oggi ci sentiamo, messaggiamo, siamo in contatto” ha raccontato Susanna, la sorellastra. Fernando è molto felice di essere riuscito a ricucire il rapporto con sua figlia.

C’è posta per te, la storia di Fernando, Susanna e Giada: la storia

Tutto è iniziato quando a 18 anni ha scoperto la foto di una ragazzina nascosta in un cassetto. Era la figlia di suo padre, avuta da una relazione precedente. Fernando aveva deciso di rinunciare alla figlia, nonostante il grande amore, a causa del rapporto difficile con la ex e con la suocera. All’inizio vedeva la figlia solo in presenza della ex compagna e della madre di lei, ma quando Giada aveva 9 anni ha cercato di poterla vedere da solo.

Le cose sono peggiorate nel giorno del 18esimo compleanno della ragazza, in cui lui ha cercato di incontrarla ma senza riuscirci. Da quel momento non hanno avuto più rapporti. “Ho saputo della tua esistenza quando avevo 18 anni, da quel momento ho sperato di conoscerti” ha dichiarato Susanna, spiegando di aver fatto delle ricerche su internet per riuscire a contattare la sorella.

C’è posta per te, la storia di Fernando, Susanna e Giada: si sono ritrovati

“Non possiamo cambiare il passato, ma insieme possiamo cambiare il presente e migliorare il futuro” ha dichiarato Susanna. Anche Fernando ha speso bellissime parole per la figlia, spiegando di voler ricucire il loro rapporto e di volerla di nuovo nella sua vita. “Sono passati gli anni e tutto quello che non ti ho dato vorrei potertelo dare ora, vorrei poteri sentire, seguire giornalmente, mattina e sera” ha dichiarato Fernando. La famiglia si è di nuovo riunita.