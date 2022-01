Luciano ha chiamato C'è posta per te per riuscire a ricucire il suo rapporto con il figlio Alessio, che non vedeva da ben 4 anni.

C’è posta per te, la storia di Luciano e del figlio Alessio: non si vedevano da 4 anni

Luciano e Cristina hanno contattato la redazione di C’è posta per te per ricucire il rapporto con il figlio di lui, Alessio. Il giovane e la sua compagna Roberta hanno accettato l’invito. Non si vedevano da circa 4 anni. Alessio e il padre Luciano si sono conosciuti nel 2010, per volere del figlio. “La mia ex moglie me lo portò via” ha spiegato l’uomo. Nel 2010 Alessio è riuscito a trovare il padre, che ha scoperto un figlio molto affettuoso e rispettoso.

Ogni estate andavano in Sardegna e si sentivano ogni giorno. Nel 2016, però, è scoppiata una lite e l’anno dopo i rapporti si sono interrotti. Alessio è arrabbiato con il padre per non essere stato presente nel momento in cui la moglie rischiava di perdere la sua gravidanza.

C’è posta per te, la storia di Luciano e del figlio Alessio: le scuse

Luciano non ha cresciuto il figlio Alessio ma i due hanno recuperato il rapporto quando lui era già grande.

L’uomo ha provato a chiedere a scusa al figlio chiedendogli di recuperare il loro rapporto. “Ciao Alessio ti chiedo scusa per tutto quello che è successo e ti chiedo perdono se ho sbagliato… Questi quattro anni abbiamo sofferto tantissimo noi… Soffro perché non ti vedo… Penso sempre a cosa fai tu… Sappi che io ti voglio bene” ha dichiarato. Il padre ha spiegato ad Alessio quanto soffre a causa del loro litigio.

“Sai cos’eri tu per me, il rapporto che c’è stato…Sai quanto ne soffro, tantissimo… Cerchiamo di recuperare questo rapporto, aprite questa busta” ha aggiunto la moglie Cristina.

C’è posta per te, la storia di Luciano e del figlio Alessio: il lieto fine

Alessio ha spiegato perché non voleva avere più rapporti con il padre Luciano. Il figlio si è arrabbiato per la scarsa vicinanza nei confronti della moglie in un periodo difficile. “Un messaggio a lei per sapere come stava…Mi sono sentito un nulla…Non prendi solo metà pacchetto, prendi tutto il pacchetto…Non puoi mettere da parte mia moglie” ha dichiarato Alessio. Nonostante questo il giovane crede nel perdono e ha deciso di aprire la busta. “Il fatto che lui chieda perdona è per me molto” ha dichiarato.