C'è posta per te: la storia di Mariella e del figlio Salvatore

Una delle storie più toccanti della puntata di C’è posta per te andata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 29 gennaio è stata senza ombra di dubbio quella di Mariella e del figlio Salvatore, che hanno chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riconciliarsi con Alessandro, l’altro figlio della donna con cui i due non parlavano da ormai 10 anni.

La vicenda spiegata bene

Diversi anni fa, Mariella prese una difficile decisione, ovvero quella di non tornare a casa per non dover accettare il ricatto del marito, che le aveva promesso che se fosse tornata avrebbe rivelato a tutti di essere stato tradito.

Il problema è stato che questo distacco così doloroso (la donna scelse di rifugiarsi dalla madre, la nonna dei suoi due figli) avrebbe creato un’importante rotttura anche con altri membri della sua famiglia, come il figlio Alessandro al quale ha per l’appunto deciso di inviare la sua lettera insieme all’altro figlio, Salvatore.

La reazione di Alessandro: come è andata a finire

Mentre il figlio Salvatore è rimasto molto legato alla madre (“Se penso a quello che ha fatto mia madre credo che lei abbia sbagliato, ma ho deciso di non rinunciare al rapporto con lei” ha dichiarato) non lo stesso si può dire di Alessandro, che a causa della decisione della genitrice ha deciso di prendere un’altra strada.

Alessandro accoglie la madre in maniera positiva, con il sorriso.

Oggi la sua vita è molto diversa ed è sereno, il ragazzo è infatti fidanzato da diverso tempo e forse a breve convolerà a nozze con la ragazza..

Tuttavia, in un primo momento, Alessandro si mostra restio ad aprire la busta, deluso dal comportamento avuto dalla madre. Dopo oltre 40 minuti di chiacchiere e trattative mediate da Maria De Filippi, il giovane decide finalmente di perdonare l’emozionata Mariella, riabbracciando così la donna che l’ha messo al mondo e riaccogliendola nella sua vita, forse una volta e per tutte.

