C'è posta per te: la storia di Pasquale, Angela e il padre Antonio

Una delle storie più complesse andate in onda ieri sera nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te ha visto al centro le vicende di Antonio e Carmela, genitori del giovane Sabato.

Antonio ha in realtà alle spalle anche un’altra relazione, dalla quale sono nati altri due figli, Pasquale e Angela, con i quali vorrebbe ricucire i rapporti dopo oltre 15 anni di assenza nelle loro vite.

Antonio si pente per essere stato assente

L’uomo ha deciso di inviare la lettera ai due figli per scusarsi per non essere stato presente come avrebbe dovuto. L’uomo si è cosparso il capo di cenere per il suo errore, e ha dichiarato che si era convinto che ai suoi figli non importasse nulla di lui.

La prima figlia a parlare è Angela, che si è dimostrata fin da subito molto dura. Poi è stato il turno di Pasquale, ancora furioso perché il padre secondo il suo racconto ha lasciato lui e la sorella in mezzo ad una strada quando decide di trasferirsi al nord.

Angela poi ha messo il carico da novanta, scagliandosi contro il genitore e dicendogli: “Se è qui dovrebbe almeno pentirsi di quello che ha fatto.

Non mi sembra pentito. Al di là dei notai e delle questioni economiche, dove sei stato per 20 anni?”

Come si è conclusa la storia

Nonostante le titubanze iniziali, alla fine i due figli di Antonio hanno deciso di aprire la busta. Tuttavia, piuttosto che riabbracciare il padre, i due hanno preferito incontrare soltanto il loro fratello Sabato, che di fatto non ha alcuna colpa.

“Ci deve dare del tempo.

Ora voglio solo riabbracciare mio fratello” ha commentato Pasquale, ancora restio all’idea di ricostruire il rapporto con il padre.