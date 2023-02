C'è posta per te: le anticipazioni della puntata dell'11 febbraio, che sfida Sanremo

Non ci saranno ospiti Vip, ma c'è un piccolo giallo che riguarda la presenza di Renato Zero.

Sabato 11 febbraio 2023, C’è posta per te andrà regolarmente in onda, sfidando la serata finale del Festival di Sanremo.

Pier Silvio Berlusconi aveva infatti dichiarato che le trasmissioni Mediaset sarebbero rimaste accese anche nella settimana della kermesse musicale.

A C’è posta per te non ci saranno ospiti Vip

Nella puntata di C’è posta per te dell’11 febbraio non ci saranno però ospiti Vip, come avviene invece di solito per chi decide di fare una sorpresa a una o più persone. O, almeno, non sono stati annunciati.

C’è infatti un piccolo giallo che riguarda Renato Zero.

Secondo quanto riportato da davidemaggio.it e ripreso da Fiorello nel suo Viva Rai 2!… Viva Sanremo, l’ospitata dell’artista avrebbe dovuto essere mostrata durante la puntata, ma Zero non avrebbe accettato che fosse trasmessa contro Sanremo.

“Parlare di sfida sarebbe irragionevole e presuntuoso da parte mia”

Nelle settimane che hanno preceduto quella del festival, Maria De Filippi aveva commentato a FqMagazine la decisione della sua azienda di non modificare la programmazione.

“C’è Posta per te va in onda da anni di sabato ed è quindi stato mantenuto lo stesso giorno di programmazione”, aveve detto la conduttrice, seconda la quale “parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e presuntuoso da parte mia”.

Sanremo è “un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me”, ha dichiarato De Filippi. La decisione di Pier Silvio Berlusconi è però scaturita dopo i risultati ottenuti da Mediaset durante il Mondiale trasmesso dalla Rai per offrire un’alternativa a chi non segue il festival.

