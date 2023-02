C'è posta per te, le anticipazioni della quinta puntata

Nella quinta puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi è pronta ad accogliere in studio Federica Pellegrini con il neo marito Matteo Giunta, e Il Volo, ma con al centro sempre la simbolica busta da aprire o tenere chiusa.

C’è Posta per te, le anticpazioni: Federica Pellegrini attesa con il marito

Nella quinta puntata di C’è Posta per te che andrà in onda nella serata di sabato 4 febbraio, Maria De Filippi accoglerà in studio due ospiti d’eccezione.

Due bellissimi regali coinvolgono la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federica Pellegrini, che per la prima volta sarà ospite con il neo marito Matteo Giunta.

Dopo aver nascosto per mesi al loro relazione, nell’agosto 2022 è arrivato il matrimonio a ufficializzare il rapporto, e proprio davanti a Maria De Filippi grideranno per l’ennessima volta il loro amore e la voglia di diventare genitori.

Attesa per Il Volo e la busta

Non solo Federica Pellegrini impreziosirà la serata: ospiti saranno anche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio in arte famoso come Il Volo.

I tre ragazzi ancora giovani ma già con tanta esperienza alle spalle, parleranno della loro carriera, ma come sempre cercheranno di mettersi a disposizione per i veri protagonisti del programma, divisi da quella busta che se aperta potrà riunire le persone.

Ancora una volta si prospetta una puntata ricca speranze, sogni e tante emozioni.