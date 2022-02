C’è posta per te, Luciana Littizzetto scrive a due ex concorrenti del Gf Vip

La puntata di "C'è posta per te" di sabato 12 febbraio è iniziata nel segno della risata. Luciana Littizzetto ha scritto a due ex gieffini.

La puntata di “C’è posta per te” di sabato 12 febbraio è iniziata nel segno della risata. In qualità di “postina” è arrivata nientepopodimeno che Luciana Littizzetto. La comica ha indirizzato per l’occasione una lettera a due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: si tratta di Francesca Cipriani, giunta in studio con il fidanzato Alessandro Rossi e Alex Belli che, anche in questa occasione non ha potuto fare a meno di parlare del “triangolo” che ha tenuto banco nell’edizione 2021-2022 del reality.

Littizzetto scrive a due ex concorrenti del Gf Vip

L’intervento di “Lucianina” è iniziato con un simpatico “botta e risposta” con Maria De Filippi:

“È sempre più figa. Con i tacchi alti poi sembra più giovane. Volevo farti gli auguri per il compleanno con Fabio Fazio, ma il numero che avevo non era più quello giusto. Sei proprio scimunita. Cambia continuamente il numero di cellulare. Ho metà della rubrica con i numeri di Maria De Filippi. Ora mi hanno dato il numero nuovo e l’ho segnato come Mi****a”.

Francesca Cipriani: “Entro il 2022 speriamo di riuscire a sposarci”

L’ex gieffina Francesca Cipriani è stata protagonista di un simpatico siparietto con la comica. Ha poi colto l’occasione di fare un importante annuncio che la riguarda molto da vicino: “Entro il 2022 speriamo di riuscire a sposarci“, ha dichiarato. Dal canto suo il fidanzato Alessandro Rossi si è “fatto scappare” una confessione “bollente sulla fidanzata: “È tanta roba, è come andare a Mirabilandia da piccolo.

Ho le sue mutandine appese nel camion e mi danno la carica giusta per lavorare”.

Infine la showgirl ha fatto una piccola gaffe quando Luciana Littizzetto le ha fatto notare che aveva i capelli come “ricci come Shirley Temple”. Francesca Cipriani ha replicato: “Non sono fuori tempo”.

Luciana Littizzetto si burla di Alex Belli: “Fossi in te non userei l’espressione ‘metti dentro'”

Infine “lucianina” ha canzonato allegramente Alex Belli prendendolo in giro bonariamente per la questione dell’amore libero: “Lui è per la coppia aperta, con gli spifferi.

Adesso Delia è nella casa del Grande Fratello, quindi può stare sicuro perché è sottochiave. Ma al Grande Fratello cosa hai fatto? Entri poi esci dallo studio”. Mostrando poi una foto con Soleil Sorge ha aggiunto: “Questa è una tipica amicizia artistica, alchemica”.

L’attore ha replicato: “È il bello della diretta. Se metti dentro al Grande Fratello un pazzo scatenato come me”. La comica non si è fatta trovare impreparata: “Metti dentro non lo userei”.