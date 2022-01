C’è posta per te, Maria De Filippi commossa per una lettera: “Sei fondamentale nella mia vita”

Maria De Filippi si è commossa per una lettera che un fratello ha scritto all'altro, letta durante la puntata di C'è posta per te.

Maria De Filippi si è commossa per una lettera che un fratello ha scritto all’altro, letta durante la puntata di C’è posta per te. La storia, a cui hanno partecipato i giudici di Tu si que vales, ha emozionato tutti.

C’è posta per te, Maria De Filippi commossa per una lettera tra fratelli: ospiti i giudici di Tu si que vales

C’è posta per te è un programma che da sempre regala emozioni a tutto il suo pubblico e agli ospiti in studio. Maria De Filippi ha raccontato storie molto profonde e commoventi, tanto da essere la prima ad emozionarsi. Nella puntata andata in onda sabato 15 gennaio sono stati ospiti i giudici di Tu si que vales, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Si sono tutti commossi per la bellissima lettera scritta da Carmine per il fratello Francesco.

C’è posta per te, Maria De Filippi commossa per una lettera: la storia di Carmine e Francesco

Maria De Filippi si è commossa molto per la storia di Carmine e Francesco. I due fratelli sono rimasti orfani molto giovani. Il padre è morto per un male incurabile e poco dopo è morta anche la madre, che ha avuto un malore mentre faceva la spesa. La situazione ha fatto crescere in fretta i due fratelli, soprattutto Francesco che ha fatto anche da padre al fratello Carmine.

Il giovane si impegna molto nel suo lavoro al supermercato e cerca di insegnare al fratello tutti i valori trasmessi dai genitori. Carmine ha sempre fatto fatica ad esprimere i suoi sentimenti, ma ha voluto ringraziarlo pubblicamente.

C’è posta per te, Maria De Filippi commossa per una lettera: “Non riesco a dirgli ti voglio bene”

Carmine ha scritto una lettera per ringraziare il fratello per tutto quello che ha fatto.

“Non riesco a dirgli ti voglio bene o quanto sia importante per me, ma nella mia vita sei fondamentale, sei il guaritore di tutte le mie ferite” ha letto Maria De Filippi, con la voce che le tremava. Si sono commossi anche Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, i giudici di Tu si que vales invitati per la sorpresa.