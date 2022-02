C’è posta per te, Maria De Filippi riceve da Chiara una proposta: “Puoi venire a casa con noi?”

"Puoi venire a casa con noi?", questa è la curiosa proposta che Maria De Filippi ha ricevuto durante la puntata di "C'è posta per te" del 12 febbraio.

Maria De Filippi riceve una curiosa proposta: cosa è successo

Facciamo il punto della situazione: come si è arrivati a questo? In studio è arrivato Simone che scelto di riconquistare la ex compagna Chiara e che per due volte lui ha tradito. Ed è stato proprio durante un piccolo “botta e risposta” tra la donna e la conduttrice che è arrivata la domanda, seppure in chiave ironica, di venire a casa con loro. La risposta data da Maria De Filippi è stata quanto mai significativa.

“Maria puoi venire a casa con noi?”

Maria De Filippi ad un certo punto ha chiesto a Chiara: “A lui piacciono le sfide? Dagli la sfida di riconquistarti. Fallo stare a casa per 15 giorni per farti tornare la voglia di farlo restare, altrimenti lo rimandi via”. La donna rivolgendosi alla conduttrice ha quindi chiesto: “Maria puoi venire a casa con noi?”. Chiara ha infine accettato di aprire la busta: “Maria se non si comporta bene, te lo rimando”.