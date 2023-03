C'è posta per te, Maurizio tradisce la moglie: le due figlie non aprono la busta

A C’è posta per te c’è stato un nuovo tentativo di riconciliazione, purtroppo non andato a buon fine. Nella puntata di sabato 11 marzo è arrivato Maurizio. L’uomo ha tradito la moglie dopo 33 anni di matrimonio.

Ad ogni modo ha cercato di recuperare il legame con le due figlie, Maria e Francesca. Non c’è stato nulla da fare. Le due giovani hanno scelto di non aprire la busta a Maurizio: “Parlate del quieto vivere di tutti, ma il quieto vivere mio chi lo vede?”, è stato il commento dell’uomo.

C’è posta per te, Maurizio vuole recuperare il legame con le figlie: “Mi hanno cancellato da tutti i social”

Nel corso della trasmissione ci è stato spiegato che il legame con l’ex moglie e madre delle due figlie era già in una fase di crisi. Ciò ha portato Maurizio ad iniziare di nascosto una relazione con una collega di lavoro, poi diventata la sua compagna. Ad un certo punto viene scoperto dalla sua famiglia ed è da lì che sono iniziate le lunghe scie di discussione. Qualche tempo dopo Maurizio e la ex moglie si separano. “Ormai sono passati sette, otto mesi. Non ho più un rapporto con voi e mi mancate da morire. Non c’è giorno o notte, che non vi penso. Ho provato a cercarvi, ho provato con i messaggi, con le telefonate, senza risposta. Se non sono venuto sotto casa e perché so che Francesca sta studiando, mi è stato detto che era meglio per lei perché affrontava gli esami e che qualche esame non l’ha dato e io mi sento in colpa da morire. Sono venuto qui per cercare di recuperare tutto quello che c’era prima”, ha cercato di scusarsi Maurizio.

Come hanno reagito le figlie

In trasmissione c’è stata l’occasione per ripercorrere uno spiacevole episodio, ossia il funerale della nonna. Maria De Filippi, pur osservando che l’errore di Maurizio è stato importante, ha fatto notare che l’uomo ha comunque cercato di rimediare: “Stasera è qua a voler dire che vuole essere il padre di prima e chiede scusa a tutti, perché volete chiudere la busta?”. Purtroppo ogni tentativo di convincere le figlie è stato vano. Maurizio è tornato a casa a mani vuote.