C'è posta per te, "Non ce la faccio a chiamarti papà": Gianluca non vedeva Lorenzo da otto anni

C'è posta per te, "Non ce la faccio a chiamarti papà": Gianluca non vedeva ...

C'è posta per te, "Non ce la faccio a chiamarti papà": Gianluca non vedeva ...

C'è posta per te, "Non ce la faccio a chiamarti papà": Gianluca non vedeva ...

Nella puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 11 marzo c’è stata un’altra storia di ricongiungimento familiare. Il protagonista questa volta è Gianluca. Il giovane si è affidato alla trasmissione perché vuole riallacciare i legami con il padre Lorenzo. I due non si vedevano da otto anni

C’è posta per te, Gianluca vuole recuperare i legami con Lorenzo

Gianluca era molto piccolo e aveva solo tre anni quando i suoi genitori si erano separati. Il giovane, ad un certo punto, è andato a vivere dal padre e dalla compagna di lui, Jessica. Con quest’ultima non riesce a costruire un rapporto positivo. Sia il padre che Jessica lo riprendono, accusandolo di essere maleducato. Da lì scatteranno tutta una serie di screzi, compreso l’episodio del compleanno del padre. In quell’occasione Jessica gli chiede di non sedersi allo stesso tavolo del padre. Gianluca decide di non andare e Lorenzo gli chiede di scusarsi con la compagna. Arriviamo al 2022: per padre e figlio si ripresenta la possibilità di parlare, ma emerge una nuova questione: Lorenzo lo ha infatti ripreso perché Gianluca era ancora in contatto con la precedente moglie di lui e dalla quale ha avuto altre due figlie, sorellastre di Gianluca.

“Mi avete precluso la possibilità di vedere Antonio crescere”

È stato Gianluca a parlare per primo. Il giovane ha colto l’occasione per presentare a Lorenzo e Jessica, la fidanzata Federica. Ha poi spiegato: “Lei e Federica e stiamo assieme da quattro anni e non pensavo che questo era il modo di potertela presentare. Sono stato cacciato da casa tua, riportato a Roma a 18 anni e ora ne ho 26. Penso di essere un uomo e ho le mie certezze. So che voi due vi siete sposati […] Cacciandomi da casa, mi avete precluso la possibilità di vedere Antonio crescere, che ora ha 8 anni. Sono qui per sapere perché io e te non ci vediamo più e sapere perché è Jessica la causa del nostro silenzio”.

Lorenzo, di rimando, ha risposto: “Nell’estate 2014 lui voleva venire a vivere da noi, io gli dissi che andava bene, così come andava bene per la sua fidanzata all’epoca. Ma lui faceva sempre tardi, si sbaciucchiavano davanti alle figlie piccoline della mia attuale moglie. Aveva un comportamento poco corretto. Soprattutto ha cercato di fare da tramite per far fare amicizia alla mia ex moglie, sua madre, e la mia seconda ex moglie”.

Ad un certo punto il discorso si è spostato sulla possibilità che Gianluca e il fratellino Antonio costruiscano un legame. Per fortuna tutto è andato a buon fine e la fatidica busta è stata aperta: padre e figlio si sono riuniti.