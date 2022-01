Can Yaman è stato ospite della seconda puntata di C'è posta per te, per la terza volta. Ha portato in dona una scatola dal contenuto misterioso.

Can Yaman è stato ospite della seconda puntata di C’è posta per te, per la terza volta. Ha portato in dona una scatola dal contenuto misterioso, che ha incuriosito tutti.

C’è posta per te, ospite Can Yaman: la scatola misteriosa

Can Yaman è stato ospite della seconda puntata di C’è posta per te. L’attore turco è tornato a trovare Maria De Filippi, per la terza volta. Ha sorpreso due signore siciliane, Rosaria e Rita, che hanno ricevuto il regalo da parte di Emanuele, nipote e figlio. Il ragazzo è cresciuto senza un padre, ma le due donne non gli hanno mai fatto mancare nulla e lui le ha volute ringraziare. Sono rimaste senza parole quando hanno visto entrare Can Yaman e hanno ricevuto in regalo l’autobiografia dell’attore con la dedica.

Il 32enne ha portato anche una scatola dal contenuto misterioso, che ha incuriosito tutti.

C’è posta per te, ospite Can Yaman: il contenuto della scatola

Can Yaman ha regalato alle sue ammiratrici una scatola dal contenuto misterioso. “Guarda bene Rita” ha incitato Maria De Filippi. Il contenuto non è stato svelato, ma l’indiscrezione è quella che all’interno ci sia stato del denaro. Spesso la produzione del programma aiuta anche economicamente i suoi ospiti.

L’attore turco ha approfittato della storia di Emanuele per svelare qualche dettaglio sulla sua vita privata e sulla sua infanzia. Anche lui è cresciuto con il sostegno delle sue nonne, a cui è profondamente legato. Ha un rapporto molto forte anche con la mamma Guldem, che lo ha sempre incitato ad inseguire tutti i suoi sogni.

C’è posta per te, ospite Can Yaman: il successo sui social

Sui social network Can Yaman ha ottenuto un successo incredibile grazie alla sua partecipazione a C’è posta per te.

Moltissime telespettatrici hanno commentato la sua ospitata su Twitter, Facebook e Instagram, commentando la sua bellezza e il suo fascino. In tante hanno fatto anche notare come sia migliorato nel parlare la lingua italiana, grazie al suo trasferimento a Roma.