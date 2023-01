C’è posta per te, ospite Stefano De Martino: il gesto di Belen dopo la puntata

Stefano De Martino è tornato come ospite a C’è posta per te. Il gesto di Belen Rodríguez dopo la puntata ha preoccupato i fan.

Uno degli ospiti della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 21 gennaio, è stato Stefano De Martino, che ha fatto una sorpresa ad Alessia, una ragazza napoletana che ha perso entrambi i genitori e che è stata cresciuta dalla zia.

Stefano De Martino è stato ospite di Maria De Filippi nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 21 gennaio. La conduttrice lo ha chiamato per fare una sorpresa alla giovane Alessia, ragazza napoletana che ha perso i genitori ed è stata cresciuta dalla zia.

I fan si sono preoccupati per la scelta di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo la puntata, non ha condiviso nessuna immagine del marito in trasmissione su Instagram. Secondo i fan è un atteggiamento inusuale, visto che la donna solitamente elogia sempre il lavoro di De Martino, condividendo spesso gli spezzoni dei suoi programmi. Belen ha sempre dimostrato di seguire i successi di Stefano e di esserne molto orgogliosa.

Belen Rodriguez non ha pubblicizzato la presenza di Stefano De Martino a C’è posta per te. Il gesto ha preoccupato i fan della coppia. Da giorni Belen e Stefano non si mostrano insieme, non si scambiano like, commenti e dediche d’amore. Alcuni pensano che sia di nuovo un momento delicato. Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012 e hanno sempre avuto un rapporto altalenante, fatto di alti e bassi.

Nel 2013 si sono sposati e nel 2015 è arrivata la prima rottura, mentre la seconda è arrivata nel 2020, dopo il lockdown. A dicembre 2021 Stefano e Belen hanno deciso di riprovarci.