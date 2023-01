C'è posta per te, parla l'ex protagonista Alessia Quarto

C'è posta per te, Alessia Quarto: "In puntata ho chiuso la busta, era passato troppo poco tempo per poterne parlare".

Alessia Quarto è un’ex protagonista di C’è posta per te, storico programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

La ragazza era stata contattata dall’ex marito durante la scorsa edizione dello show. La sua storia è diventata virale. Vice l’ha contattata per parlare della sua esperienza a Canale 5. Alessia ha detto di essere stata trattata con molte attenzioni, tanto che pensava che fosse stata contattata dalle sue sorelle, assieme a qualche vip.

Alessia ha inoltre affermato di apprezzare C’è posta per te e che segue il programma da quando era bambina, ma mai avrebbe pensato di poter essere chiamata.

La donna, nel corso della puntata, aveva deciso di chiudere la busta; il suo ex l’aveva tradita ed era passato, a suo dire, troppo poco tempo per poterne parlare. Alla fine ha scelto di non perdonare il marito. I giorni dopo la messa in onda del programma ha confessato di sentirsi osservata mentre camminava per strada.

Alessia Quarto: “Abbiamo concordato il giorno per andare in studio”

Nel corso dell’intervista, Alessia ha rilasciato alcune dichiarazioni su C’è posta per te.

La giovane ha iniziato col dire: “Seguo il programma da quando ero piccola e mi è sempre piaciuto ma non pensavo che potesse capitare a me, di ricevere la busta”. Alessia è stata avvertita dalla sorella, ma credeva che stesse scherzando. Quando è uscita di casa si è ritrovata davanti al postino Maurizio e a una schiera di telecamere.

La giovane ha precisato: “Quello che non si vede è che subito dopo aver girato la consegna della posta, a telecamere spente, abbiamo concordato il giorno in cui andare negli studi di Roma a girare la puntata in base alla nostra disponibilità, ma soprattutto il prima possibile per evitare che tu possa anche solo scoprire per sbaglio chi è la persona che ti ha invitato”.

L’incontro con Maria De Filippi

Alessia ha dichiarato che l’incontro dal vivo con Maria De Filippi è stato emozionante. Ha spiegato come la moglie di Maurizio Costanzo abbia tenuto verso di lei un comportamento molto rispettoso. Alla fine però la riconciliazione con l’ex marito, nel corso della puntata, non c’è stata. A spiegarlo è stata la stessa Alessia: “In puntata ho chiuso la busta, era passato troppo poco tempo per poterne parlare”.

Cos’è successo dopo la messa in onda?

Alessia ha confessato che dopo la messa in onda si è sentita osservata per strada: “Ci mettevo sempre un po’ a ricordarmi che era normale e che semplicemente ero nella scia della messa in onda”. Non si è mai sentita in disagio per questo tuttavia, anzi, le persone che la fermavano avevano sempre belle cose da dirle. Anche sui social ha ricevuto molto supporto, ma qualche critica non è mancata a suo dire. Alessia ha fatto la sua scelta: non ha perdonato il suo ex, in quanto la fiducia per poter continuare la storia era venuta a mancare.