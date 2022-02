C’è posta per te, Raimondo Todaro e Francesca Tocca ospiti in studio: il regalo di Giovanni

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati ospiti di C'è posta per te, come regalo di Giovanni per la sua fidanzata.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati ospiti di C’è posta per te, come regalo di Giovanni per la sua fidanzata, a cui ha chiesto di sposarlo.

C’è posta per te, Raimondo Todaro e Francesca Tocca ospiti in studio

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 12 febbraio, tra gli ospiti in studio, ci sono stati anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due sono la coppia del momento, dopo una profonda crisi vissuta lo scorso anno. Lei è una ballerina professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi e lui, dopo aver lavorato a lungo a Ballando con le stelle, è diventato un professore di questa edizione.

Il regalo di Giovanni per la fidanzata

L’insegnante e la ballerina di Amici sono stati richiesti da Giovanni, che ha deciso di fare una bella sorpresa alla sua compagna Luisa, che presto lo renderà padre. “Da quando ti ho conosciuto ho capito cosa significa amare veramente una persona, hai cambiato completamente la mia vita. Ogni giorno che passo lontano da te è un giorno inutile” ha dichiarato il ragazzo. Il giovane ha chiesto alla fidanzata di diventare sua moglie e lei ha detto si, scatenando la felicità del pubblico.