C’è posta per te si trasforma in Gomorra: il siparietto di Maria De Filippi

Lo studio di C'è posta per te si è trasformato in una location di Gomorra, con un simpatico siparietto di Maria De Filippi, con Salvatore Esposito.

Lo studio di C’è posta per te si è trasformato in una location di Gomorra, con un simpatico siparietto di Maria De Filippi, con Salvatore Esposito.

C’è posta per te si trasforma in Gomorra

Pio e Amedeo sono stati ospiti della puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 19 febbraio.

I due comici hanno rubato la scena a Maria De Filippi, imitandola. Hanno parlato di Fedez, di Belen e Stefano De Martino e hanno fatto come sempre molte battute. Sono arrivati in studio per permettere a Pasquale Iannuzzi, regista e sceneggiatore, di avere 8mila euro che gli erano stati promessi per il suo film, da Raoul Bova. Dall’altra parte della busta è arrivato Salvatore Esposito e improvvisamente il programma si è trasformato in Gomorra.

Il siparietto di Maria De Filippi

Pio e Amedeo hanno cercato di recuperare gli 8mila euro promessi all’amico e, dopo il no di Raoul Bova, hanno chiesto a Salvatore Esposito. L’attore ha riconosciuto subito il signor Pasquale, ma notando Pio e Amedeo ha messo le mani avanti. “Lo dico da subito. Io non firmo nulla con loro, non regalo soldi o oggetti di valore” ha dichiarato. Il convincimento dei due comici è stato esilarante. Maria De Filippi è stata chiamata ad urlare la famosa frase di Gomorra e il suo siparietto ha conquistato il pubblico.

Alla fine, dopo il no di Salvatore Esposito, Pio e Amedeo hanno chiesto di dividere la cifra e l’attore e Maria De Filippi hanno firmato l’assegno.