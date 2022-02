C’è posta per te, Stefano ci riprova: cerca moglie a 92 anni

Stefano ha 92 anni ed è tornato a C'è posta per te per cercare una moglie. L'uomo vuole darsi un'altra chance e Maria De Filippi lo sta aiutando.

Stefano cerca una moglie a 92 anni

Stefano è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di C’è posta per te.

Il 92enne vive alle Isole Eolie e si sarebbe dovuto sposare 70 anni fa, ma perdendo l’occasione ha deciso che non è mai troppo tardi per avere un’altra possibilità. Dopo aver provato a rintracciare il suo primo amore grazie alla trasmissione, che però lo ha rifiutato, Stefano continua a non arrendersi e a voler trovare l’amore. Nel corso delle puntate sono state chiamate diverse donne siciliane e lui ha provato a conquistarle.

Ancora nessuna moglie per Stefano

“Abito a sei metri dalla farmacia, ho comprato un frullatore, due macchine da cucina, una per fare i dolci e una per fare la pasta….” ha spiegato Stefano, creando quasi una specie di tormentone per convincere le signore a dargli un’occasione. Nella maggior parte dei casi, però, sono proprio loro a non voler iniziare una frequentazione. Anche nella puntata di C’è posta per te di sabato 19 febbraio le cose sono andate male.

Maria De Filippi non si arrende e spera di trovare presto una compagna per il signor Stefano.