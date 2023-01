C'è Posta per Te, Stefano e Valentina: "Lei è incinta del quarto figlio"

Stefano e Valentina di C'è Posta per Te aspetterebbero il loro quarto figlio dopo la partecipazione allo show.

Dopo la loro discussa partecipazione a C’è Posta Per Te la coppia formata da Stefano e Valentina sarebbe riuscita a superare i propri problemi e sembra che i due siano in attesa del loro quarto figlio.

C’è Posta Per Te: quarto figlio per Stefano e Valentina

Secondo i rumor in circolazione Stefano e Valentina di C’è Posta Per Te sarebbero in attesa del quarto figlio. La coppia ha preso parte alla prima puntata del dating show, che era stata registata nel corso dell’estate 2022. Nonostante la riconciliazione tra i due sia stata ampiamente discussa dai fan del programma (e anche da alcuni volti vip) sembra che i due siano riusciti a ricucire i rapporti e avrebbero addirittura deciso di allargare ulteriormente la loro famiglia.

Sarà vero?

Le critiche sui social

La puntata di cui i due sono stati protagonisti ha suscitato molte critiche sui social e addirittura l’influencer Chiara Ferragni si è espressa sulla questione intimando a Valentina di “scappare dal marito” nonostante i tre figli. Oltre all’influencer e a suo marito Fedez in tanti sui social hanno dato prova di non approvare il comportamento della coppia e in particolare di Stefano, che Maria De Filippi ha invitato a perdonare sua moglie.

“Quando parli con lei diventi così, punitivo. Punisci la donna che hai sposato, la donna con cui dividi l’amore di sera, la madre dei tuoi figli. Perché devi punirla? Non ho detto che è colpa tua, ti ha dato le spiegazioni sul perché si è comportata così. Ha capito che ha sbagliato. Penso che questo famoso sfogo notturno che tu hai, la sera in settimana, potresti averlo con qualcun’altra. Se decidi di averlo solo con lei è perché c’è ancora qualcosa.

Con la testa sei ancora sposato con lei. Stai attento a non punire anche te”, ha dichiarato la conduttrice.