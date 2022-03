C’è posta per te, Stefano perde la moglie a causa di tumore: Chiellini e Bonucci fanno una sorpresa

La prima toccante storia è dedicata a Stefano che ha perso la moglie Francesca per una malattia. L'uomo le è stato accanto fino all'ultimo.

Come capita ormai di consueto a “C’è posta per te”, la prima storia è dedicata ad una sorpresa e la puntata di sabato 5 marzo non ha fatto certo eccezione. In studio è arrivato Stefano che ha perso la moglie Francesca, scomparsa a soli 27 anni, a causa di un tumore.

Dall’altra parte della busta invece erano presenti Mariella e Carla rispettivamente madri di Stefano e Francesca. Per Mariella, in particolare, è stata l’occasione per ringraziare il giovane di essere stato vicino alla figlia fino all’ultimo.

C’è posta per te, Stefano perde la moglie a causa di un cancro

Tutto ha avuto inizio nel 2017 quando Francesca ha ricevuto la diagnosi della malattia. Da lì in poi è stato un calvario: cicli di chemioterapia, quattro interventi…

basta solo questo per descrivere la strada difficile che i due giovani, che si sono sposati nel 2020, hanno percorso insieme. A testimoniare questi momenti le parole piene di dolore lette da Maria De Filippi e scritte da Mariella:

“A maggio del 2018, la diagnosi dalla clinica ce l’hai portata tu. Ho aspettato che Francesca si svegliasse per dirle la verità. Ricordo le parole di tuo padre: ‘Francesca fa parte della famiglia.

Qualsiasi cosa vi serva, noi ci siamo’. Il conforto che mi avete dato in quel momento è stato assoluto. Grazie a voi mi sono sentita più forte e fiduciosa che sarebbe guarita. Quando sto con te provo sollievo, è come se avessi mia figlia vicino”.

La sorpresa da parte di Bonucci e Chiellini

La sorpresa più bella è stata fatta dai due noti calciatori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Le due madri hanno voluto fare una bella sorpresa al giovane tifosissimo della Juventus.

Il giovane ha ricevuto dagli atleti due regali: la prima sono state le maglie di entrambi i calciatori. Bonucci ha anche donato una scarpa con la promessa che l’altra gli verrà donata allo stadium. Da Chiellini infine ha ricevuto un mappamondo: “Quando si potrà fare, scegli un posto e potrai fare un viaggio per quattro persone per potere ripartire”.