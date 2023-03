C'è posta per te: tutti pazzi per Alessio: ecco il suo profilo Instagram

C'è posta per te: tutti pazzi per Alessio: ecco il suo profilo Instagram

C'è posta per te: tutti pazzi per Alessio: ecco il suo profilo Instagram

Nella puntata del 5 marzo scorso è andata in onda, dopo una settimana di pausa, una nuova puntata di C’è posta per te. Tra i destinatari della posta il giovane Alessio. A chiamarlo è stato il padre Gaetano, il quale ha tentato di riconciliarsi con lui dopo una brutta litigata. Alla fine, il ragazzo ha tuttavia chiuso la busta. Nonostante ciò, la presenza di Alessio a C’è posta per te sembra aver generato un grande successo, tale da fare impazzire il pubblico a casa. E nel frattempo è spuntato sul web il suo profilo Instagram. Alessio è un cantante in erba e sogna di farsi strada nel mondo della musica. Il giovane artista ha già all’attivo alcuni brani.

C’è posta per te: Gaetano chiama suo figlio Alessio

Gaetano e Alessio sono stati alcuni dei protagonisti della nuova puntata di C’è posta per te. Padre e figlio avevano un rapporto molto bello, che però è stato rovinato da una brutta litigata avvenuta qualche mese fa. Il motivo è il seguente: Gaetano aveva scoperto che Alessio si era licenziato dal lavoro e il genitore aveva dunque deciso di chiudere qualsiasi rapporto con il figlio dicendogli: “Non cercarmi più, mi fai schifo”.

Il ragazzo ha chiuso la busta

Alessio ha dato al padre la possibilità di dire la sua a C’è posta per te. Nonostante alla fine abbia chiuso la busta, il ragazzo ha lasciato intendere una possibilità di riconciliazione con il genitore: Gaetano però dovrà dimostrare le sue buone intenzioni verso di lui e cercare di riconquistare la sua fiducia. Alessio ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori e intanto alcuni portali come Novella 2000 hanno reso noto il suo profilo Instagram. É possibile seguire il giovane cantante su IG digitando nella barra di ricerca @elpequenosalvaje.