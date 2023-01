C'è posta per te, Valentina tradisce il marito Stefano: "Ecco cosa lui mi diceva"

Nello studio di C’è Posta per te è arrivata Valentina.

La donna ha tradito il marito Stefano che l’ha resa madre di tre figli. Nel parlare con Maria De Filippi è emerso come Stefano la criticasse spesso, tanto da definirla “inutile, stupida e cogl*ona” o ancora le rispondesse in modo rude con frasi del tipo: “Hai voluto tre figli e ora pedala”.

Ad un certo punto si è progressivamente avvicinata ad un fratello di un suo collega di cui è poi diventata l’amante.

Quando ha deciso di dirlo al marito è stata insultata anche dai suoceri. Si è tuttavia resa conto di amare Stefano quando lo ha visto preparare le valigie per andare via di casa. I due non smettono di vedersi: per circa due volte a settimana stanno insieme con i figli. La coppia ha anche dei momenti di intimità, ma la cosa rimane lì. Valentina vuole dunque recuperare la relazione con il marito.

C’è Posta per te, Valentina vuole ricostruire il rapporto con Stefano dopo il tradimento

Valentina nel prendere la parola ha affermato quanto Stefano gli manchi, pur ricordando cosa l’abbia portata tra le braccia di un altro. Nonostante tutto è lì perché sa dello sbaglio che ha fatto: “Mi manchi. Quando te ne sei andato ho capito che eri l’uomo della mia vita. Sono qui per chiederti: perché non torniamo insieme?”.

Stefano nel corso di tutto il botta e risposta è in qualche modo rimasto sulla sua posizione: “Dovevi pensarci prima”, ha affermato lui a tale proposito.

Maria De Filippi durante il dialogo con Stefano ha cercato di capire cosa ci fosse dietro l’atteggiamento nei confronti di Valentina: “Oggi sta qua a chiedermi di perdonarla ma fino all’altro ieri voleva cacciarmi di casa. L’ho trovata a casa di quella persona.

Se mi piace? È una bella ragazza ma non provo più niente. Le ho scritto, ci siamo sentiti. Perché le mando l’emoticon dei serpenti? Perché è una serpe. È lei che scrive a me per chiedermi dove vado, che faccio”.

La conduttrice ha poi proseguito sul fatto che trattare una moglie male possa equivalere a volte a tradire, pur trattandosi di due cose diverse: “Non ti aspettavi che andasse con un altro perché faceva quello che dicevi tu…”, ha osservato.

La decisione finale di Stefano

Stefano è stato restio fino all’ultimo sull’aprire la busta. Con tono categorico ha dichiarato: “Lei può fare quello che le pare. Mi ha cacciato di casa e io stavo male, non dormivo, non andavo a lavorare. E adesso sta male lei”. Valentina lo ha esortato a tornare a casa con lei e i bambini. Anche Maria De Filippi lo ha invitato a provare a salvare la famiglia. Alla fine la busta è stata aperta.