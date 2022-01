C’è posta per te, Veronica non perdona suo padre: “Non c’è mai stato”

Veronica ha deciso di non perdonare suo padre Alessandro a C'è posta per te. L'uomo le ha chiesto di perdonarlo, ma lei ha preferito chiudere la busta

C’è posta per te, Veronica non perdona suo padre

Alessandro ha chiamato Maria De Filippi e la redazione di C’è posta per te perché voleva cercare di far pace con sua figlia Veronica. La donna non vuole vederlo da ben sei anni, lo ha completamente cancellato dalla sua vita, anche dai social network. “Io le ho detto che non poteva contare su di me quando lei mi ha chiesto una cosa importante e lei ha chiuso i rapporti” ha dichiarato l’uomo, sottolineando di aver commesso molti errori con la figlia.

C’è posta per te, Veronica non perdona suo padre: il divorzio e la rottura del rapporto

Alessandro si è separato da sua moglie quando la figlia Veronica aveva solo 7 anni. La bambina è stata oggetto di scontro tra marito e moglie, tanto da arrivare in tribunale, che ha deciso che Veronica doveva stare con la sua mamma. Da quel momento hanno iniziato ad allontanarsi. Alessandro si è rifatto una famiglia con una donna che aveva già una figlia disabile.

Insieme hanno avuto un figlio, Alex, il fratellastro di Veronica. L’uomo ha sentito il bisogno di fare un passo avanti per cercare di fare pace con sua figlia.

C’è posta per te, Veronica non perdona suo padre: “Perdonami”

Alessandro è scoppiato in lacrime appena ha visto la figlia dall’altra parte della busta. “Ciao amore di papà, sono passati tantissimi anni durante i quali non ho potuto né sentirti, né vederti.

Ti chiedo di perdonarmi se sono stato un papà poco presente, se ti ho ferita ma ci sono stati dei motivi. Quello che ti chiedo ora è se mi puoi perdonare e riaprire questa busta per ricominciare un rapporto. Lo so, il passato non si può cancellare ma bisogna pensare al presente” ha dichiarato il padre di Veronica. “Non è solo ora che non ci sei stato, non ci sei mai stato per me e io avevo bisogno di te, in tutto” ha dichiarato la giovane, che ha deciso di chiudere la busta.