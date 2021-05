C’è Sophie Codegoni nel cuore di Nicolò Zaniolo al posto di Chiara Nasti? Gli indizi

La modella Sophie Codegoni potrebbe aver preso il posto di Chiara Nasti nel cuore del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo: ecco tutti gli indizi.

Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro dell’interesse mediatico per via delle sue relazioni sentimentali. Lo scorso febbraio la sua storia d’amore con l’influencer Chiara Nasti aveva infatti attirato l’attenzione di molti curiosi e il loro rapporto, stando a quando comunicato dai diretti interessati, sembrava andare nel migliore dei modi, ma poi qualcosa è andato storto.

Solo qualche settimana fa, infatti, la Nasti ha ufficializzato sui social la fine della loro storia d’amore e da allora molte sono le indiscrezioni che hanno riguardato i due. L’ultima in tal senso, è la possibile nuova fiamma del calciatore, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni stanno insieme?

La prima a riferire di questa possibile nuova relazione è stata la blogger Deianira Marzano che ha pubblicato una segnalazione arrivatagli da una fan. Zaniolo e la Codegoni si sarebbero incontrati in un noto albergo romano e questo confermerebbe lo scambio di like continui dei due su Instagram. “Ciao Deianira – si legge nella storia di Instagram pubblicata dalla blogger – ti segnalo la Codegoni a Roma da ieri, nello stesso costosissimo albergo dove Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa.

I due continuano a mettersi like alle foto”.

Sophie Codegoni la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo?

Sophie Codegoni ha preso dunque il posto di Chiara Nasti nel cuore di Nicolò Zaniolo? Ancora troppo presto per dirlo, ma sicuramente gli indizi non mancano. I social, in questi casi, difficilmente mentono e lo scambio continuo di like potrebbe quantomeno rappresentare un’interesse reciproco. Inoltre, si può escludere in maniera quasi certa che tra Zaniolo e la Nasti ci sia ancora qualcosa di aperto. Era stata la stessa influencer infatti a mettere la parola fine alla storia con questo messaggio lasciato sui social: “Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego – aveva aggiunto – di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno”.

Nicolò Zaniolo insieme a Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ha iniziato a lavorare come modella e di pari passo i suoi follower sui social sono cresciuti in maniera considerevole dandole dunque modo di conquistare sempre più il titolo di influencer. Al momento anche lei sarebbe single come Zaniolo, in quanto la storia d’amore con Matteo Ranieri può considerarsi terminata ormai da molto tempo.