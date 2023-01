“C’è una donna che urla!”: poliziotti sorpresi a fare sesso fuori dalla caserma una coppia di agenti di New York si stavano cimentando con una performance decisamente “a volume alto”.

Dove? All’interno di una vettura in sosta fuori da un distretto di Brooklyn. Chi aveva sentito quelle urla? I vicini della polizia e il New York Post ha spiegato che gli agenti fuori servizio sono stati trovati “nudi” nella vettura. Tutto sarebbe accaduto ieri, 20 gennaio, nel parcheggio delle vetture personali in dotazione al 79mo distretto nel quartiere di Bedford-Stuyvesant.

Le urla e due poliziotti sorpresi a fare sesso

A parlare la solita fonte, che ha riferito come sa partito l’allarme per “una donna che urlava in un parcheggio”. A quel punto due agenti sono usciti dal distretto per indagare ed hanno risolto il caso: due poliziotti, un maschio e una femmina, che facevano l’amore in un’auto parcheggiata nel parcheggio di Greene Avenue, vicino a Tompkins Avenue. Pare che i due siano partner sul lavoro da tempo invischiati in una relazione “recentemente diventata di dominio pubblico nel distretto”.

Amanti da tempo ma loro negano

In che occasione? Dopo che la moglie di lui era piombata negli uffici ed aveva fatto il diavolo a quattro. “Si era presentata nel retro del distretto, con capi e poliziotti presenti”. Da quanto si apprende gli agenti avrebbero negato di aver fatto sesso in auto, adesso lui dovrà negarlo alla moglie però, e lì sarà più dura che con Dirty Harry Callaghan.